Gobierno de Sheinbaum va por más de mil Centros LIBRE para asistir a mujeres

La Secretaria de la Mujer en la conferencia de la Presidenta de México.

Para este año, el Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum prevé continuar con el impulso de los centros LIBRE, encargado de ofrecer espacio seguro y asistencia a las mujeres, y de los cuales se espera contar con más de mil este año.

Al participar en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, comentó que en este 2026 se alista la construcción de otros 323 centros, para llegar a mil un espacios, lo que además representará un avance del 40 por ciento en la meta sexenal.

Mencionó que de mayo a la fecha ya se ha atendido a 446 mil 438 mujeres con 930 mil 697 servicios otorgados.

Recordó que se buscan promover los derechos de las mujeres, impulsar su autonomía, prevenir y atender las violencias, apoyar la consolidación de redes de apoyo.

Además, comentó que estos centros son la primera política pública dedicada a las mujeres en donde los tres niveles de gobierno colaboran.

Comentó que el presupuesto para este año se tiene 48.6 por ciento de incremento respecto a lo que se asignó en 2023.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que son espacios en desarrollo en cada punto del país, para ofrecer a mujeres un espacio en el que puedan recibir asesoría psicológica, jurídica y de otro tipo.

“El objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema o que pueda ir a tener distintas actividades. Hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo, y además ya hay una biblioteca en cada uno de los centros libres para hacer clubes de lectura. Entonces, es un proyecto que está teniendo mucho impacto en todo el país, sobre todo para las mujeres. El objetivo es llegar a todos los municipios del país, y este año vamos a llegar a mil municipios”, dijo.

