‘Hoy las mujeres tomamos la Cámara de Diputados’: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, Kenia López Rabadán, afirmó que las mujeres “tomaron” el recinto legislativo para reconocerse, defender sus derechos y exigir los pendientes en materia de igualdad.

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria, realizado en el pleno de San Lázaro con la participación de más de 500 mujeres de todo el país, la legisladora destacó que la democracia ha sido fundamental para que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones.

“Hoy las mujeres venimos aquí a reconocernos, a saber cuán fuertes somos, a tener claro que hemos avanzado, pero también a decir que aún falta mucho por hacer y lo vamos a hacer juntas”, expresó.

¡500 MUJERES TOMAN EL CONGRESO!



Hoy la Cámara de Diputados recibe a colectivas, activistas, legisladoras y liderazgos en el ENCUENTRO NACIONAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DEMOCRACIA PARITARIA.



Unidas somos más: pic.twitter.com/SMM5AcgvaE — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 12, 2026

López Rabadán subrayó que los avances en la representación política femenina no han sido concesiones, sino resultado de décadas de lucha de las mujeres por sus derechos.

Ante legisladoras federales y locales, presidentas de congresos estatales, representantes de secretarías de la mujer y organizaciones civiles como 50+1, Mujeres en Plural, International Women’s Forum y Aúna, la diputada resaltó que la pluralidad política y la democracia permitieron avanzar hacia la paridad.

Recordó que los cambios legislativos en materia de representación política pasaron de esquemas como el 70-30 y el 60-40 hasta consolidar la paridad en cargos públicos.

La legisladora también destacó que actualmente la Cámara de Diputados cuenta con un número histórico de 253 mujeres legisladoras, lo que —dijo— abre la posibilidad de incidir en la calidad de vida de los más de 67 millones de mujeres que viven en México.

Asimismo, agradeció a los grupos parlamentarios por permitir que una mujer de oposición presida la Mesa Directiva, lo que consideró una muestra de pluralidad institucional.

Finalmente, López Rabadán subrayó que en México actualmente la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados están encabezados por mujeres, además de que existe el mayor número de gobernadoras en la historia del país.

“Esa es la nación democrática y plural que todas las mujeres hemos construido a lo largo de varias generaciones”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL