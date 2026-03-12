Latam necesita conservar sus principios pese a diferencias ideológicas, señala canciller rumbo a Celac

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, en la plenaria de Morena.

En el marco de la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en medio de la tensión internacional centrada ahora en el conflicto bélico de Medio Oriente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, subrayó que es necesario que la región de Latinoamérica sostenga los principios por encima de las “naturales diferencias ideológicas”.

La próxima reunión de este organismo se realizará el próximo 21 de marzo, en donde la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará a cargo del canciller.

En entrevista tras una reunión con el sector empresarial, comentó que la reunión de la Celac será relevante, más aún por el contexto en el que el mundo se encuentra inmerso.

“Necesitamos preservar, más allá de nuestras naturales diferencias ideológicas, los principios fundamentales de la región, de América Latina y el Caribe, los mecanismos de integración que se han venido trabajando desde hace tiempo y que es muy importante que sostengamos”, dijo.

Comentó que también la sesión servirá para encontrar proyectos específicos que posibiliten una mayor integración de la región latinoamericana.

Destacó que en las sesiones estarán como invitados jefes de estado de países africanos lo cual consideró interesante y oportuno para aprovechar los planes de vinculación.

Respecto a la atención que se le da a los connacionales que se encuentran en las zonas de riesgo en Medio Oriente, señaló que a la fecha se han evacuado alrededor de 1200 personas y subrayó que hasta ahora ningún mexicano ha resultado con afectaciones a su integridad física.

Comentó que hasta ahora no se sabe con exactitud cuántos mexicanos hay en dicha región; no obstante mencionó que en emiratos árabes Unidos se estima que hay entre 2500 y 3000 residentes mexicanos.

Remarcó lo ya pronunciado por la mandataria Federal, en cuanto a que México se pronunciará por la paz esperando que el conflicto bélico en dicha región del mundo pronto cese.

“Las instrucciones de la presidenta han sido hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la paz regrese pronto a esa región del mundo, y que podamos seguir avanzando en un mundo con una convivencia más armónica a través de nuestros principios constitucionales que, en estos momentos son, particularmente relevantes la proscripción o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias”, dijo.

En respuesta al llamado que la embajada de Irán en México hizo para pedir que hay una postura más contundente respecto a los ataques que comete Estados Unidos, el canciller mencionó que la postura de México ha sido definida desde el primer día del conflicto, señalando que esta se apega a los principios que dicta la carta Magna para llamar al respeto a la autodeterminación que tienen los pueblos la igualdad entre los países y principalmente la paz.

