Sheinbaum alista otra opción; “yo ya cumplí”

Previo a la discusión y posterior rechazo de la reforma electoral por la falta de consenso de Morena con los aliados, el PT y el Partido Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que enviará un plan alterno a los legisladores, es decir, su plan B.

La mandataria federal mencionó que esperaría a que se desarrollara el debate en la Cámara de Diputados para enviar su plan alterno. “Ya después del debate y del resultado ya presentaremos otras iniciativas… Vamos a esperar”, declaró.

Ayer, el pleno de San Lázaro discutió el dictamen de la propuesta del Ejecutivo; sin embargo, el proyecto no avanzó debido a que las bancadas del Partido de Trabajo y del PVEM mantuvieron su rechazo a algunos términos de ésta, como la modificación para elegir a los plurinominales y la reducción presupuestal a partidos.

El Dato: La oposición aseguró que la iniciativa de la Presidenta carece de consenso técnico y político, y que busca vulnerar la pluralidad del sistema político mexicano.

Sheinbaum Pardo nuevamente se dijo satisfecha por considerar que ella ya cumplió con presentar la propuesta con base en demandas de la población.

“Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo, lo hice en campaña y lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los cien puntos”, dijo.

Además, reiteró que los legisladores serán los que tomen la decisión del voto que emitirán respecto a los cambios al sistema electoral. “Recojo lo principal, que es esta solicitud ciudadana sobre dos temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido. Y ya depende de los legisladores cómo van a votar. Pero nosotros cumplimos y para mí, eso es muy importante”, señaló.

La semana pasada, la mandataria federal expuso los resultados de una encuesta aplicada a la ciudadanía. Aseguró que más de cuatro quintas partes de la población apoyaban que legisladores que llegan al cargo por la vía de representación también emanen de una votación ciudadana, así como reducir la cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos y la organización de las elecciones, tarea a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los resultados apuntaban a que 87 por ciento de las y los mexicanos respaldaban que se supervise el dinero que se destina a las campañas electorales; 85 por ciento apoyó la reducción de los salarios y bonos que perciben funcionarios electorales, como las y los consejeros del INE.

Además, el mismo porcentaje respaldó que todos los cargos sean electos por voto directo, mientras que 83 por ciento avaló que se reduzca el dinero de los partidos.

En la misma exposición, Sheinbaum Pardo destacó que gran parte de la población está de acuerdo en prohibir la reelección en los cargos y el nepotismo.

Antes, la Presidenta también comentó que la valoración del voto emitido por los legisladores sería evaluada por la misma ciudadanía. “Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo”, declaró en febrero.

Morena lamenta rechazo a la enmienda presidencial

› Por Claudia Arellano

Diputadas y diputados de Morena lamentaron que la iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no fuera aprobada, al considerar que la propuesta reconocía y elevaba a rango constitucional la representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, legisladores del oficialismo señalaron que la iniciativa responde, entre otras cosas, a una demanda histórica de los pueblos originarios y permitirá fortalecer la participación política de sectores que, afirmaron, han sido excluidos durante décadas.

La diputada Gloria Sánchez López afirmó que las comunidades indígenas respaldan la iniciativa y consideró que representa un paso hacia la justicia social.

334 votos se necesitaban para que la reforma avanzara al Senado

Por su parte, la diputada Rosa María Castro Salinas señaló que la discusión de la reforma representó un momento histórico, pues por primera vez se buscaba establecer en la Constitución la obligación de garantizar acciones afirmativas en candidaturas para pueblos indígenas y afromexicanos.

Indicó que, en los procesos electorales recientes, integrantes de comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, migrantes y miembros de la diversidad sexual han tenido que litigar en tribunales para hacer valer sus derechos políticos.

En tanto, la legisladora Irma Juan Carlos señaló que la reforma representaba un avance para ampliar los derechos políticos de los sectores excluidos y consolidar una democracia más incluyente.

Luis Morales Flores, integrante de la comunidad otomí, subrayó que la reforma buscó garantizar la presencia de representantes de pueblos originarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En el mismo sentido, Emilio Ramón Ramírez Guzmán afirmó que la iniciativa constituye en todo sentido un momento histórico para la democracia mexicana y para las comunidades indígenas que han luchado por una representación política efectiva.