› Único inconforme

Nos dicen que el que sí se quedó muy desconcertado fue el senador panista Marko Cortés, al que ninguna gracia le hizo que sus compañeros del PAN en San Lázaro respaldaran el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, cuya elección en la Cámara de Diputados no tuvo un solo voto en contra ni tampoco ninguna inconformidad expresada por sus correligionarios que siquiera robara algún reflector. “Me llama poderosamente la atención que se haya votado al auditor Superior y de forma unánime”, protestó con disgusto, al reprochar que sus colegas consintieran la designación de lo que él llamó “un auditor carnal”. El exlíder panista protestó porque, además, de esto se tuvo que enterar a través de las noticias. “No comparto eso, creo que estuvo mal, creo que la oposición no tuvo que avalar” a un personaje que, insistió, responde a los intereses del oficialismo. Qué tal.