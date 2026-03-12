› Voto diferenciado

Entre quienes revisaron a detalle la votación con la que ayer los partidos Verde Ecologista y del Trabajo terminaron por sepultar la iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos cuentan que se dieron casos interesantes. Por ejemplo, tres diputadas de Morena votaron en contra: Giselle Yunueen Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo, pero también un petista que votó a favor: Jesús Roberto Corral Ordóñez. Cosas que pasan, resulta que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, votó a favor de la propuesta presidencial, pero su esposa, Diana Barreras, que pertenece al Partido del Trabajo, votó en contra. Es sabido que hay un sector de los guindas a los que nada gusta la forma en la que los petistas se apartaron de la iniciativa presidencial y quienes piden que a éstos no se les den oportunidades en los procesos electorales por venir en los casos en donde acuerden ir juntos. Eso aún está en el terreno especulativo. Por lo pronto, pendientes.