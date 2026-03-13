Seguridad

Cae en Jalisco ‘El Padrino’, presunto líder de una organización internacional de trata de personas

“El Padrino” mantenía operaciones en Tijuana, Baja California; contaba con una orden de aprehensión en su contra

Cae en Jalisco ‘El Padrino’, presunto líder de una organización internacional de trata de personas.
Cae en Jalisco ‘El Padrino’, presunto líder de una organización internacional de trata de personas. Foto: tomada de X: @GabSeguridadMX.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad de México informó la detención de Juvenal “N”, conocido como “El Padrino”. El sujeto fue identificado como el presunto líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas.

De acuerdo con la información revelada, El sujeto mantenía operaciones en Tijuana, Baja California y cuenta con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

En la detención de Juvenal “N” participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del México.

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“Con estas acciones el Gabinete de Seguridad continúa trabajando de manera coordinada para combatir delitos que atentan contra la integridad y la libertad de las personas”, concluyó.

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JVR

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