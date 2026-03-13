Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump: soberanía no está a negociación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la soberanía de México no está en negociación, si se trata de colaborar con Estados Unidos en temas importantes como el de seguridad.

La mandataria federal respondió a una publicación reposteada en redes sociales por Donald Trump en donde se cuestiona si México es o no un “narcogobierno”.

Claudia Sheinbaum indicó que el presidente estadounidense “a lo mejor no está bien informado” sobre el tema.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, externó durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de Colima.

Además, indicó que los gobernantes en México luchan por independencia, por libertad, por democracia y por justicia social.

En Colima ocurrió un ejemplo de coordinación

Ayer, en Colima, se realizó un decomiso de 270 kilogramos de fentanilo y el arresto de Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

El logró fue destacado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó al Gobierno de México. Además, dejó claro que la operación fue un ejemplo de coordinación, debido a que EU solo ayudó con trabajos de inteligencia.

“La DEA compartió inteligencia crítica con nuestros socios en México que contribuyó a esta acción decisiva”, informó la agencia.

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JVR