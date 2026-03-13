Gobernadora de Colima agradece a Sheinbaum por respaldo federal

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, extendió un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el acompañamiento que se le ha brindado al estado para atender las demandas de la población.

En el marco de la visita que este viernes realiza Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad a esta entidad federativa resaltó que toda la federación ha sostenido apoyo para atender las demandas de la población.

Indira Vizcaíno Silva recalcó que junto a los programas que se han desarrollado por parte de su administración estatal, se ha conseguido reducir la pobreza a la mitad, pues se pasó de indicadores de 30 por ciento a 15 por ciento de población en dicha condición económica.

Al hablar de las obras para el Puerto de Manzanillo, aseguró que se realizarán con total respeto al medio ambiente.

En otros puntos, destacó que Colima lleva dos años superando la inversión extranjera directa, con sumas que rebasan lo que se recibió todo el sexenio anterior.

En materia de seguridad, subrayó que se “toma muy en serio” el combate a la violencia y corrupción.

En este contexto, recordó que este jueves se consiguió asegurar droga y desmantelar un laboratorio de estupefacientes.

En este contexto, recalcó el nombramiento del teniente Fabián Ricardo Gómez como secretario de Seguridad en el estado, lo cual ha sido esencial para las labores de protección en las costas colimenses.

“A lo largo de este sexenio han visto desde la Secretaría de Marina Armada de México con buenos ojos que invitemos a integrantes de esta institución a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Incluso, en el caso del más reciente nombramiento en esta dependencia, se han congratulado porque le hiciéramos una invitación, un elemento al que sabemos le tienen al expectativas el teniente Fabián Ricardo Gómez Calcaño. Así que agradezco este respaldo institucional que implica comisionar a este encargo a un elemento destacado de la marina”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR