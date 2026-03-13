PAN exhorta a autoridades educativas a aplicar protocolos contra el bullying

La diputada federal Noemí Luna hizo un llamado a las autoridades educativas federales y de las 32 entidades del país para aplicar medidas inmediatas que permitan prevenir, detectar oportunamente y combatir el acoso escolar, conocido como bullying, en los niveles de educación básica, media superior y superior.

Desde la Cámara de Diputados de México, la legisladora planteó tres acciones prioritarias: fortalecer los protocolos contra el acoso escolar en los planteles educativos; reforzar la coordinación y comunicación con madres, padres de familia y tutores para detectar factores de riesgo; y promover campañas permanentes de sensibilización que fomenten la cultura de paz.

Las propuestas fueron presentadas mediante un Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, mediante el cual la también vicecoordinadora del Partido Acción Nacional exhortó a las autoridades educativas a intervenir con decisión para prevenir y atender el bullying, una forma de violencia que puede dejar afectaciones profundas en víctimas, agresores y testigos.

La legisladora subrayó la urgencia de atender esta problemática ante el incremento de la violencia escolar. De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México alrededor del 32 por ciento de niñas, niños y adolescentes entre nueve y 17 años han sido víctimas de bullying, aunque la mayoría de los casos no se denuncian.

El exhorto forma parte de una agenda legislativa más amplia impulsada por Luna para enfrentar el acoso escolar. El pasado 5 de marzo presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación en sus artículos 15, 30, 59 y 74, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana de esta problemática.

Entre las medidas propuestas en dicha iniciativa se incluyen acciones de protección inmediata y estrategias educativas de prevención, la difusión clara de los recursos de apoyo disponibles, el fortalecimiento de la comunicación con las familias y la implementación de rutas de actuación institucional para detener la violencia en los centros educativos.

Para la diputada zacatecana, la protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad legislativa, por lo que impulsa acciones que garanticen el respeto a sus derechos humanos y promuevan entornos escolares seguros, libres de violencia y basados en la cultura de paz.

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FGR