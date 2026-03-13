PVEM abre diálogo con Gobernación sobre el ‘Plan B’ electoral de Sheinbaum

Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada de senadores del Partido Verde, en una fotografía ilustrativa.

Dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar con autoridades federales sobre el denominado “Plan B” en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantaron que podrían coincidir con algunos de sus planteamientos, entre ellos la reducción del número de regidurías en los municipios.

A su llegada al Palacio de Covián, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que su partido acudió con disposición a dialogar y buscar coincidencias con el gobierno federal.

“Venimos siempre en la disposición, abiertos a dialogar, con una actitud positiva de poder conciliar las posiciones y privilegiar los puntos de coincidencia sobre los puntos de divergencia. Aún no conocemos la iniciativa, vamos a conocerla en estos momentos y la vamos a compartir con nuestros compañeros”, indicó.

Por su parte, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, subrayó que su partido debe analizar con detenimiento el contenido del plan, particularmente temas como la posibilidad de someter a consulta popular asuntos electorales, entre ellos la eventual reducción del financiamiento a los partidos políticos.

“Son temas delicados porque están en la Constitución, pero vamos a esperar a ver cuál es la propuesta del gobierno y, a partir de que la conozcamos, construir un posicionamiento”, señaló.

Escobar expresó respaldo a medidas como la posible disminución del número de regidores en los ayuntamientos, al considerar que es necesaria una reingeniería en la administración pública.

“Creemos que tiene que haber una reingeniería de la administración pública del país, incluyendo los cabildos, los congresos locales y el Senado. En esa parte creo que todos estamos de acuerdo”, sostuvo.

En el mismo sentido, Velasco consideró positiva la propuesta presidencial que busca homologar costos de los congresos locales y destinar los ahorros a obra pública y programas sociales.

El senador afirmó que actualmente existe una gran disparidad en el gasto legislativo entre entidades, ya que en algunos estados un diputado local puede costar hasta 29 millones de pesos al año, mientras que en otros el gasto oscila entre tres y cinco millones de pesos.

“Nosotros vemos positiva la propuesta de la presidenta de que se llegue a una media y que esos ahorros se queden para los estados y se destinen a inversión, obra pública, alumbrado o pavimentaciones”, señaló.

Cuestionado sobre si las diferencias podrían poner en riesgo la alianza con Morena y el Partido del Trabajo, Velasco descartó esa posibilidad.

Recordó que el PVEM respaldó la candidatura de Sheinbaum y aportó más de cinco millones de votos en la elección presidencial de 2024, lo que contribuyó a que el bloque oficialista alcanzara la mayoría calificada en el Congreso.

“Creemos en la presidenta de México, estamos convencidos de que está siendo un buen gobierno. Vamos a mantener la alianza con la presidenta”, afirmó.

Por separado, el coordinador de los diputados del PVEM en la Cámara de Diputados de México, Carlos Puente Salas, coincidió en que primero deben conocerse los detalles de la iniciativa antes de fijar una postura definitiva.

No obstante, señaló que su bancada también ve viable analizar propuestas como la reducción de financiamiento a partidos políticos mediante consulta popular y la disminución del número de regidores en los municipios.

“Hay que revisar con cuidado la redacción, pero es algo que pudiéramos analizar y transitar”, indicó.

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MSL