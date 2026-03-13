¿Quién mató a Luis Miguel Victoria Ranfla? Esto se sabe del asesinato del exlíder sindical del ISSSTE

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, ocurrido en el sur de la Ciudad de México, desató una investigación para esclarecer quién está detrás del ataque armado contra el exdirigente sindical.

El exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) fue asesinado la noche del miércoles 11 de marzo cuando circulaba en su camioneta por la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado que viajaba en motocicleta se acercó al vehículo donde viajaba Victoria Ranfla y abrió fuego en su contra.

Tras los disparos, el exdirigente perdió el control de la camioneta, que terminó impactándose contra el muro de contención en carriles centrales de Periférico Sur.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. En el vehículo también viajaba una mujer, quien resultó con lesiones menores.

Luis Miguel Victoria Ranfla, ex presidente del Comité Ejecutivo del SNTISSSTE ı Foto: Especial

¿Quién fue el responsable?

Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio y realiza diversas diligencias para identificar al responsable.

Entre las acciones que llevan a cabo las autoridades se encuentran la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, así como el análisis de casquillos balísticos encontrados en el lugar y la recopilación de testimonios de testigos.

El principal indicio apunta a que el ataque fue perpetrado por un agresor que escapó en motocicleta, aunque aún se investiga si hubo más personas involucradas.

¿Quién era Luis Miguel Victoria?

Luis Miguel Victoria Ranfla fue un abogado y dirigente sindical con más de tres décadas de trayectoria en el sector público.

En 2013 asumió la presidencia del SNTISSSTE, cargo desde el cual representó a trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al momento de su asesinato también se desempeñaba como secretario de Trabajo y Conflictos en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

El homicidio ocurrió en una de las principales vialidades del sur de la capital, lo que movilizó a elementos de seguridad y servicios de emergencia.

Hasta ahora las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre posibles líneas de investigación, por lo que el caso continúa bajo indagatoria.

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MSL