“Es momento de demostrar a la Presidenta que estamos con ella”

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que en Morena “nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum”, respecto del “Plan B” de la reforma electoral.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó: “Nosotros no la vamos a dejar sola. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos, sin condiciones. Es el momento de demostrarle que estamos con ella”.

“Todos firmamos, hacia el mes de marzo-abril del año 24, un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia. No vamos, de ninguna manera, a dejarla sola” señaló.

El Dato: La iniciativa de reforma electoral fue rechazada este miércoles, con 259 votos a favor y 234 en contra del PT, Partido Verde, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Me preocupa que logremos, por convicción, aprobar esta reforma que plantea la presidenta, en el llamado ‘Plan B’”, aseveró.

Asimismo, Monreal Ávila informó que esta “mañana me convocaron a tener una reunión con la secretaria de Gobernación, junto con el coordinador de los senadores, Ignacio Mier”.

“La idea era mostrarnos los avances de la redacción de la reforma que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, para también expresar nuestra opinión. Y comentarnos que estaba platicando la secretaria de Gobernación con el PT y con el Partido Verde, para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres: Morena, PT y Partido Verde.

“Entonces, fue un rato de intercambio de opiniones y de revisar la redacción que ellos tienen y tratar de ayudar en lo que pudiéramos para que la negociación pudiera salir adelante”.

16 De marzo, fecha anunciada por CSP para enviar “plan B”

Cuestionado sobre si el llamado “Plan B” contaría con el apoyo del PVEM y el PT, Monreal Ávila respondió: “No sé. Es un asunto que está viendo la secretaria de Gobernación en todo momento.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde, para que intenten acompañarnos en este llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral. Pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente” dijo.

Reiteró que “la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con ellos, muy cuidadosa con ellos en sus expresiones y en sus gestos. Tan generosa ha sido que el mismo día que le rechazaron su propuesta, los convocó a reconstruir los puentes y no dar por terminada la coalición”.

Interrogado sobre el señalamiento del diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, en el sentido de que con el “Plan B” se pretendería una “república centralista”, al intervenir en los municipios y en los estados, Monreal Ávila dijo: “No coincido con él, rechazo cualquier tendencia al centralismo. La presidenta es federalista y es republicana”.

“Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión. El Constituyente Permanente incluyendo los congresos locales, y es la supremacía constitucional” mencionó.

“Y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste, porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”.

Agregó que “no hay una violación” al artículo 115 de la Constitución Política, porque finalmente se deja al 115 plenamente intocado, en libertad. Simplemente se inscribe y se introduce un principio de austeridad y de ajuste y límites a los excesos que están distorsionados y que les causan mucho daño a los habitantes de los mismos”.

Gobernadores de la 4T van con “plan B”

› Por Claudia Arellano

Gobernadoras y gobernadores afines a la Cuarta Transformación manifestaron su respaldo al “plan B” electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, “cuyo objetivo es reducir el gasto en la clase política y someter algunos temas electorales a consulta ciudadana”.

A través de redes, gobernadores de distintas entidades, entre ellos, la del Estado de México, Delfina Gómez, difundieron el pronunciamiento en el que los mandatarios estatales expresan su apoyo a la iniciativa.

“Gobernadoras y gobernadores que somos parte de la Cuarta Transformación respaldamos, de manera firme, el ‘plan B’ que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum. La democracia debe servir al interés del pueblo”, expresó la mandataria mexiquense.

El Tip: El pronunciamiento de Morena sostiene que el “plan B” responde al mandato popular de combatir excesos burocráticos y asegurar un uso eficiente del gasto público.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la manifestación de apoyo y aseguró que dentro del movimiento existe consenso para avanzar en una reforma que reduzca los gastos de la clase política y destine más recursos a la población.

“Hoy existe una oportunidad histórica para modernizar el sistema, hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el ‘plan B’”, señaló la mandataria.

En el documento, los gobernadores indicaron que la iniciativa busca optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos.

El pronunciamiento fue firmado por mandatarios estatales como Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

También firmaron Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; y Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

La lista incluye además a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Asimismo, respaldaron el documento Javier May, gobernador de Tabasco; Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán; Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas; Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y David Monreal, gobernador de Zacatecas.

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MSL