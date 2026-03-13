Spring Breakers 2026: ¿Cuándo llegan y cuáles son sus destinos favoritos?

Estamos a punto de llegar a la primera gran temporada vacacional del año: ya vemos flotadores y hieleras, y el olor a playa está cada vez más cerca. Si vas a planear unas vacaciones, ¡felicidades, vivirás días muy bonitos! Sin embargo, toma en cuenta que puede haber mucha gente en varios destinos, tanto por la Semana Santa como por los “spring breakers”.

Es bien sabido que, en ciertas temporadas del año, algunos destinos turísticos llegan a su tope. Esto es particularmente notorio durante la Semana Santa, cuando famosas playas de México como Acapulco o Puerto Vallarta reciben a miles y miles de familias, las cuales, si bien le dan vida a estos destinos, también hace difícil encontrar reservaciones en algunos hoteles.

"Spring breakers" prefieren ciertos destinos en México. ı Foto: Libre

Pero la Semana Santa no es el único periodo del año en el que se pueden saturar las reservaciones. Justo antes está la temporada de “spring breakers”. Si no sabes qué es esto y cómo puede afectar tus vacaciones de ensueño, aquí te contamos.

¿Qué son los “spring breakers”, cuándo llegan y a qué destinos?

Seguramente has escuchado el término “spring breakers” en series o películas, pues son parte fundamental de la cultura popular estadounidense.

Se trata de grupos de estudiantes que, como celebración por terminar sus estudios en la high school o en el college (equivalentes a la preparatoria y universidad en México) realizan un viaje a algún destino fuera de su país, en donde puedan pasar varios días de fiesta.

Jóvenes estudiantes viajan a destinos internacionales para celebrar el "spring break". ı Foto: Libre

Tradicionalmente, estos estudiantes escogen destinos baratos, por lo que, muchas veces, llegan a las playas de México. Debido al inferior costo de nuestra moneda frente a la suya, viajar a algunos puntos de nuestro país es considerablemente más económico para ellos que vacacionar en su propio país, o en otros lugares del mundo.

Los “spring breakers” son en su mayoría jóvenes o adolescentes. Tienen ganas de fiesta, por lo que son ruidosos y pueden estar mucho tiempo alcoholizados. Por lo anterior, pueden ser molestos para muchas personas. Además, suelen viajar en grupos grandes, por lo que pueden afectar la disponibilidad de hoteles y vuelos en ciertas fechas.

Conciertos también son parte del "spring break". ı Foto: Libre

Ahora sí, ¿cuándo llegan los “spring breakers”?

No hay una fecha definida para los viajes de los “spring breakers”, y es posible verlos incluso en diciembre. Sin embargo, es más común que lleven a cabo sus vacaciones durante la primera mitad del año.

Lo anterior debido a varios factores. El primero, que muchas instituciones educativas en Estados Unidos se manejan con calendarios en semestres o trimestres, los cuales suelen terminar entre marzo y abril. Además, algunos destinos turísticos ofrecen promociones escalonadas, por lo que viajar antes de las fechas “pico” de Semana Santa, como en febrero, sería más barato.

"Spring breakers" son, en su mayoría, personas jóvenes recién egresadas. ı Foto: Libre

Así, es más común ver a los “spring breakers” entre febrero y abril, siendo marzo el punto más alto de su visita. Por lo que, si quieres planear tus vacaciones, toma esta información en cuenta.

¿Cuáles son los destinos favoritos de los “spring breakers”?

Los “spring breakers” prefieren destinos playeros, con amplia vida nocturna y bares por doquier. Aunque, por los motivos que ya explicamos, también buscan destinos baratos (para ellos) y que sean amigables con los extranjeros, es decir, donde sea común la venta en dólares y se hable inglés.

En México, estos destinos son:

Cancún, Quintana Roo

Los Cabos, Baja California

Puerto Vallarta, Jalisco

Mientras que, internacionalmente, estos jóvenes también cuentan con destinos favoritos:

Punta Cana, República Dominicana

Nassau, Bahamas

Roma, París, Ámsterdam, en Europa

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