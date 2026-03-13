Transformamos al ISSSTE porque la salud es un derecho, asegura Martí Batres.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí BatresGuadarrama, se reunió con la comunidad derechohabiente de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Fuentes Brotantes”, en la Ciudad de México, para supervisar las obras de mejoramiento realizadas en 2025 con el programa LaClínica es Nuestra.

Tras entregar 125 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas, Martí Batres subrayó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja de la mano con la derechohabiencia para rescatar al ISSSTE del deterioro que vivió en sexenios anteriores y transformarlo en un organismo que proteja el bienestar y la seguridad social de 13.9 millones de afiliadas y afiliados.

“El ISSSTE fue muy abandonado en el periodo neoliberal, ya se querían deshacer de él los neoliberales, como no tienen visión social, su idea del mundo es que el mercado lo resuelve todo: si quieres medicinas, pues cómpralas; si quieres consulta médica, págala; si quieres una operación quirúrgica, vende tu casa. En fin, una visión de mercado. Nosotros, en cambio, pensamos que la salud es un derecho y, como es un derecho, tenemos que reconstruir al ISSSTE”, expresó.

Destacó que, entre los programas que permiten fortalecer el acceso a la atención médica se encuentra La Clínica es Nuestra, mediante el cual 25 mil 910 derechohabientes adscritos a esta unidad se beneficiaron en 2025 con un presupuesto de 740 mil pesos, que se destinó a la instalación de una techumbre con luminarias en la explanada de acceso, y la adquisición de dos dos refrigeradores, uno para vacunas y otro para medicamentos.

Agregó que también se compró un microscopio, tres estuches de diagnóstico, una báscula para el servicio de nutrición, una autoclave, dos piezas de mano dentales, cuatro baumanómetros y cuatro básculas con estadímetro, así como tres diapasones para evaluar la audición, un colchón y almohada ortopédicos, escáner fetal, 12 oxímetros, 12 termómetros digitales, cinco estetoscopios pinard, un equipo para activación física, mobiliario de oficina y herramientas de jardinería.

En este sentido, el director general del ISSSTE informó que cada semana visita unidades médicas en los municipios y entidades del país, para verificar las mejoras, escuchar a la derechohabiencia, atender sus necesidades y fortalecer el servicio que se brinda en las farmacias para garantizar el surtimiento de las recetas.

“Ahorita pasé a la farmacia, ahí ellos manejan 268 claves de medicamentos, les faltaban 11, hoy mismo les repusimos cinco y las otras cinco en el transcurso de la semana para que estén al 100, hoy están al 98, pero van a estar al 100”, dijo.

Dentro del gran Complejo Habitacional Fuentes Brotantes, en Tlalpan, construido por @FOVISSSTEmx, hay una Clínica de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx. Hoy estuvimos ahí para supervisar la Farmacia y reunirnos con la derechohabiencia.



Con el programa La Clínica es Nuestra 2025… pic.twitter.com/SAMOF1lTi8 — Martí Batres (@martibatres) March 13, 2026

Por su parte, el director de la CMF “Fuentes Brotantes”, Alejandro Medina Montoya, reconoció la visión humanista de la actual administración del ISSSTE, la cual, afirmó, ha beneficiado a la unidad a su cargo en todos los servicios que brinda.

“Somos una clínica de las más pequeñas de la Ciudad de México y quienes asisten aquí tienen consultas de medicina familiar, odontología, salud reproductiva, nutrición, gerontología, tenemos MIDE, así como servicios de vacunación, curaciones, entre otros, que es donde el programa toma especial relevancia, ya que nos permite ahora contar con diferentes insumos, equipo y mobiliario para brindarles una mejor atención a todos ustedes”, dijo.

La presidenta del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI) en 2025, Obdulia George Matlalcutzi, comentó que participar en este programa implicó un trabajo arduo, que tuvo como objetivo principal cumplir con las solicitudes recabadas en la asamblea de derechohabientes.

Finalmente, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, agregó que para beneficiar a la derechohabiencia, los préstamos personales que otorga el ISSSTE ahora se entregan de manera directa y sin sorteos.

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JVR