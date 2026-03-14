Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 14 de marzo

Quienes planean circular por la autopista México-Pachuca este sábado 14 de marzo deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito, ya que en esta vía —una de las más utilizadas para conectar la zona norte del Valle de México con el estado de Hidalgo— podrían registrarse afectaciones viales por movilizaciones o concentraciones de manifestantes.

Hasta el momento, no se han confirmado cierres programados de manera oficial, en días recientes distintas organizaciones han advertido posibles protestas en carreteras de la región centro del país, lo que podría impactar la circulación en esta autopista durante la mañana o el transcurso del día.

La autopista México-Pachuca es utilizada diariamente por miles de automovilistas que se trasladan entre la Ciudad de México, el Estado de México y Pachuca, por lo que cualquier bloqueo o reducción de carriles suele generar largas filas y retrasos.

Tramos donde podrían presentarse afectaciones

En caso de registrarse movilizaciones o bloqueos, los puntos donde con mayor frecuencia se presentan afectaciones en esta carretera son:

San Juan Ixhuatepec (San Juanico), cerca del límite entre Ciudad de México y Estado de México.

Ecatepec, especialmente en los accesos a la autopista.

Venta de Carpio, donde convergen varias vialidades importantes.

Tlalnepantla, particularmente cerca del kilómetro 22.

Zona de acceso hacia Indios Verdes, uno de los principales ingresos a la capital.

Recomendaciones para quienes circulen por la México-Pachuca

Ante la posibilidad de afectaciones viales, autoridades suelen recomendar a los conductores:

Salir con tiempo adicional si deben trasladarse por esta carretera.

Consultar reportes de tránsito en tiempo real de autoridades carreteras o servicios de monitoreo vial.

Considerar rutas alternas en caso de bloqueos o tráfico intenso.

Entre las alternativas que pueden utilizarse se encuentran:

Circuito Exterior Mexiquense

Vía Morelos

Conexiones hacia el Arco Norte, dependiendo del destino.

Estas rutas pueden ayudar a evitar las zonas donde normalmente se concentran las protestas o los congestionamientos.

¿Habrá cierres en la autopista México-Pachuca este 14 de marzo?

Hasta el momento no existe confirmación oficial de cierres totales programados para este 14 de marzo en la autopista México-Pachuca.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse informados antes de salir y durante su trayecto, ya que cualquier manifestación o incidente puede generar cambios en la circulación a lo largo de esta importante vía que conecta la capital del país con el estado de Hidalgo.

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MSL