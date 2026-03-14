Gobernadores de la 4T van con “plan B”

Gobernadoras y gobernadores afines a la Cuarta Transformación manifestaron su respaldo al “plan B” electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, “cuyo objetivo es reducir el gasto en la clase política y someter algunos temas electorales a consulta ciudadana”.

A través de redes, gobernadores de distintas entidades, entre ellos, la del Estado de México, Delfina Gómez, difundieron el pronunciamiento en el que los mandatarios estatales expresan su apoyo a la iniciativa.

“Gobernadoras y gobernadores que somos parte de la Cuarta Transformación respaldamos, de manera firme, el ‘plan B’ que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum. La democracia debe servir al interés del pueblo”, expresó la mandataria mexiquense.

El Tip: El pronunciamiento de Morena sostiene que el “plan B” responde al mandato popular de combatir excesos burocráticos y asegurar un uso eficiente del gasto público.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la manifestación de apoyo y aseguró que dentro del movimiento existe consenso para avanzar en una reforma que reduzca los gastos de la clase política y destine más recursos a la población.

“Hoy existe una oportunidad histórica para modernizar el sistema, hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el ‘plan B’”, señaló la mandataria.

En el documento, los gobernadores indicaron que la iniciativa busca optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos.

El pronunciamiento fue firmado por mandatarios estatales como Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

También firmaron Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; y Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

La lista incluye además a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Asimismo, respaldaron el documento Javier May, gobernador de Tabasco; Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán; Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas; Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y David Monreal, gobernador de Zacatecas.

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MSL