“No nos puso nadie para gobernar; nos puso el pueblo”: Sheinbaum

“ No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo”, afirmó reiteró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en referencia a recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en sugerir que los cárteles del narcotráfico “gobiernan” México.

Desde el municipio de Santa María del Oro, en Nayarit, donde encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria señaló que en México “gobierna el pueblo de México”, y que la llamada Cuarta Transformación llegó al gobierno “con principios, con causas”.

“Nosotros llegamos al Gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo. Hay quien dice que en México quién sabe quién gobierna. No. En México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia. Antes se gobernaba para unos cuantos y en la Cuarta Transformación somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, por eso seguimos avanzando”, afirmó.

Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita al municipio de Santa María del Oro. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, Sheinbaum destacó que su gobierno es de territorio, pues se trata de la quinta gira de trabajo que realiza por el país desde que inició su administración, en octubre 2024.

Al respecto, señaló que como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer dedicó marzo a las mujeres; por ello, resaltó la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar, que consiste en un apoyo económico para las mexicanas de 60 a 64 años.

Asimismo, destacó la construcción de los Centros LIBRE para las mujeres, la distribución de la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la reivindicación de las mujeres en la historia, entre las que destacó a Margarita Maza, quien el próximo 21 de marzo será nombrada “Primera Embajadora Histórica de México”.

Presidenta encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

En Nayarit, apuntó, se construyen más preparatorias, más universidades, y se fortalece el sistema de salud a través del IMSS Bienestar; además, el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la reestructura de créditos impagables y la construcción de vivienda para las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; asimismo, se da continuidad a los Programas para el Bienestar, a los que se destinó un billón de pesos en 2026.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que la Pensión Mujeres Bienestar es un compromiso cumplido por la Presidenta y que actualmente más de 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años reciben este apoyo económico.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que esta Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento al trabajo histórico que las mujeres han hecho a lo largo de su vida sin recibir nada a cambio.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, agradeció la entrega de estos programas que benefician directamente a 50.4 por ciento de la población de la entidad que son mujeres.

cehr