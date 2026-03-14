Senadores del Partido Verde respaldan Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado de la República.

Tras una reunión con legisladores aliados en la Secretaría de Gobernación, senadoras y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresaron su respaldo a una eventual propuesta de reforma electoral que “erradique privilegios y genere ahorros”.

Luego de que diputados del PVEM rechazaran la reforma electoral original impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que su bancada se sumará a Morena y al Partido del Trabajo (PT) para sacar adelante el llamado "Plan B“ de la iniciativa, que contempla “disminuir los privilegios” a nivel estatal y municipal.

A través de la red social X, el exgobernador chiapaneco señaló que las y los senadores del PVEM están de acuerdo en la reasignación de recursos destinados a esos “privilegios” hacia programas sociales.

“Las y los Senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la Presidenta para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”, escribió.

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cehr