Rechaza insistencia en candidatura de SLP

Ante la insistencia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en defender una posible candidatura de su esposa para ocupar el mismo cargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no está de acuerdo en tal plan.

En días recientes, el mandatario estatal emanado del partido aliado de Morena, PVEM, negó que una eventual candidatura de la senadora Ruth González represente una práctica de nepotismo, al afirmar que la definición de esto se ha desvirtuado, porque él entiende que el nepotismo es contratar familiares para trabajar en su gobierno, más no contender por un mismo cargo gubernamental.

La mandataria federal dijo que en muchas otras situaciones está de acuerdo con el gobernador, pero en esta no: “Bueno, con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no… No estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona”.

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El Tip: Gallardo Cardona ha sido acusado de promover la imagen de su esposa con programas sociales y en eventos oficiales.

La Presidenta recordó que, para esto, envió una iniciativa a inicios del año pasado para prohibir que un familiar de un funcionario sea candidato inmediato para sustituirlo: “Tendría que esperarse 3 años a poder ser candidato. Entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar al otro familiar… Si va de manera directa, pues siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual está prohibido. Y también de que no haya reelección.”, dijo.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que el que Morena vaya a nombrar en junio próximo a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T), que eventualmente serán confirmados como candidatos a los diferentes cargos que se renovarán en las elecciones de 2027, no representa una violación a la ley electoral.

Durante su conferencia matutina, comentó que esto no interviene en los tiempos electorales porque dicha acción tiene que ver con las encuestas internas que hace el partido. En todo caso, dijo que las autoridades electorales son las que deben valorar la situación.

“El que Morena haya tomado una decisión de cuándo hace sus encuestas, no tiene que ver con los tiempos electorales, pues los va a cumplir. El asunto es cuándo decide avanzar y eso decidió el partido. Si hay una sanción, porque hay adelanto en las campañas, pues lo tiene que hacer el INE”, explicó, y refirió no ver la necesidad de que se haga una propuesta para reducir más los tiempos de campaña, ya que anteriormente se daba un periodo de hasta nueve meses y ahora sólo tres.