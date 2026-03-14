Señala Sheinbaum a PT y PVEM por negarse a recorte

La presidenta Claudia Sheinbaum (der.) con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ayer, al presentar los programas sociales en la entidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó concretamente a los aliados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de haberse opuesto a dejar de nombrar directamente a quienes ocupan sus candidaturas plurinominales y a que se rebajara la cantidad de recurso público que se destina a los partidos públicos, como lo propuso en la reforma electoral que fue rechazada en la Cámara de Diputados.

Consultada durante su conferencia de este viernes sobre cuáles fueron los puntos que los partidos aliados intentaron negociar con ella, remarcó que el acercamiento quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El Dato: El miércoles, la Cámara de Diputados votó la reforma electoral que pretendía modificar 11 artículos de la Constitución, sobre fiscalización y financiamiento a partidos.

“La secretaria de Gobernación encabezó distintas mesas y ella me informaba: ‘dicen que esta parte sí y esta no’”, contó.

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A pregunta expresa sobre qué es lo que no querían (los partidos), la Presidenta explicó que “ellos querían seguir nombrando a los plurinominales; ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos, esencialmente”.

En ese sentido, reiteró que ella no iba a estar dispuesta a negociar los planteamientos de la iniciativa que envió al Congreso, porque su compromiso era el de presentar un proyecto que respondiera a lo que sostuvo en campaña y al inicio de su sexenio ante la población.

70 Votos le falta a Morena para que se aprobara la reforma

“Podríamos haber negociado que fuera solamente un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de más allá. ¿Era factible negociarlo? Sí, sí era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo, porque yo había hecho un compromiso con la gente y, para mí, los compromisos se cumplen. Y en todo caso, pues ya la gente, el pueblo va a ver quién votó y quién no votó en este caso”, puntualizó.

Sobre la exhibición que morenistas hicieron en Oaxaca de los petistas que votaron en contra de la reforma electoral, la Presidenta consideró que no fue lo correcto, porque finalmente la población ya identifica a quiénes no respaldaron el plan inicial, el cual buscaba principalmente reducir el presupuesto a partidos, autoridades electorales y cambiar la manera en que se eligen las candidaturas plurinominales para el Congreso.

“No está bien, no creo que sea, pues, algo correcto. Claro que el pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra, es un pueblo muy informado; pero no hace falta esta exposición”, señaló.

En cambio, la mandataria insistió en señalar que las bancadas del PRI, PAN y MC fueron las que se opusieron totalmente a votar en favor del proyecto.

En cuanto al plan B que presentó, luego de que la reforma inicial fuera rechazada por no alcanzar los votos necesarios, Sheinbaum Pardo refirió que se mantendrá el objetivo de combatir los privilegios en todos los escenarios, pero, sobre todo, los que hay entre funcionarios públicos, y esto será apoyado por la población y aquellos servidores que así lo quieran.

“Para nosotros es fundamental seguir encabezando un gobierno y un movimiento que busca acabar con los privilegios en todos los sentidos, sobre todo, los privilegios de quien trabaja para el pueblo”, declaró.

Al ser consultada sobre los trabajos para sacar adelante el plan alterno presentado este jueves para reducir presupuesto a congresos estatales y al Senado, bajar el número de regidurías y fortalecer las consultas ciudadanas, señaló que los acercamientos se mantendrán a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Vamos a seguir con el trabajo para disminuir los privilegios y, esencialmente, el principio juarista de la austeridad republicana, de que: ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’. Ese es el principio y la causa, o una de las causas, por las que llegamos al Gobierno de la República. Y en ese proceso nos acompañará, siempre, el pueblo de México y también los representantes populares que quieran apoyar”, aclaró.

Reiteró su desaprobación a que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se mantengan como están, por considerarlos “grandes” y a que se continúe con “presupuestos tan desproporcionados” para los Congresos estatales y el Senado, cuando persisten necesidades en todo el país.

La mandataria dijo que espera que este nuevo plan sea aprobado en el Congreso, al menos por quienes pertenecen al movimiento de la 4T, por consistir en principios “indispensables” para el mismo.

También comentó que se mantiene el análisis sobre la siguiente parte de la elección judicial, la cual se valora recorrer al 2028. Para ello, comentó que se está a la espera de recibir la opinión del INE sobre cómo resultaría juntar la elección judicial con la de gobernantes.

Al respecto, consideró que juntarlas implicaría que la población tenga en sus manos más boletas, además de tener que trasladarse entre casillas para emitir su sufragio, pero a la vez permitiría invertir menos recursos a la organización.

“Se consulta al INE porque, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde hubo elección al Poder Judicial y al mismo tiempo, elección a presidentes municipales o presidentas municipales, las casillas eran distintas, estaban en lugares distintos. Entonces, de todas maneras, tuvo que haber doble contratación para quienes participaron en la elección al Poder Judicial como capacitadores, en fin”, dijo al agregar que en cambio, pasarla al 2028, permitiría que sean menos boletas para la población.

Rechaza insistencia en candidatura de SLP

› Por Yulia Bonilla

Ante la insistencia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en defender una posible candidatura de su esposa para ocupar el mismo cargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no está de acuerdo en tal plan.

En días recientes, el mandatario estatal emanado del partido aliado de Morena, PVEM, negó que una eventual candidatura de la senadora Ruth González represente una práctica de nepotismo, al afirmar que la definición de esto se ha desvirtuado, porque él entiende que el nepotismo es contratar familiares para trabajar en su gobierno, más no contender por un mismo cargo gubernamental.

La mandataria federal dijo que en muchas otras situaciones está de acuerdo con el gobernador, pero en esta no: “Bueno, con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no… No estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona”.

El Tip: Gallardo Cardona ha sido acusado de promover la imagen de su esposa con programas sociales y en eventos oficiales.

La Presidenta recordó que, para esto, envió una iniciativa a inicios del año pasado para prohibir que un familiar de un funcionario sea candidato inmediato para sustituirlo: “Tendría que esperarse 3 años a poder ser candidato. Entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar al otro familiar… Si va de manera directa, pues siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual está prohibido. Y también de que no haya reelección.”, dijo.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que el que Morena vaya a nombrar en junio próximo a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T), que eventualmente serán confirmados como candidatos a los diferentes cargos que se renovarán en las elecciones de 2027, no representa una violación a la ley electoral.

Durante su conferencia matutina, comentó que esto no interviene en los tiempos electorales porque dicha acción tiene que ver con las encuestas internas que hace el partido. En todo caso, dijo que las autoridades electorales son las que deben valorar la situación.

“El que Morena haya tomado una decisión de cuándo hace sus encuestas, no tiene que ver con los tiempos electorales, pues los va a cumplir. El asunto es cuándo decide avanzar y eso decidió el partido. Si hay una sanción, porque hay adelanto en las campañas, pues lo tiene que hacer el INE”, explicó, y refirió no ver la necesidad de que se haga una propuesta para reducir más los tiempos de campaña, ya que anteriormente se daba un periodo de hasta nueve meses y ahora sólo tres.

Expresan PVEM y PT reservas sobre puntos del “plan B” de la Presidenta

› Por Claudia Arellano

Dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar con autoridades federales sobre el denominado “plan B” en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantaron que podrían coincidir con algunos de sus planteamientos, entre ellos la reducción del número de regidurías en los municipios.

A su llegada al Palacio de Covián, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que su partido acudió con disposición a dialogar y buscar coincidencias con el Gobierno federal.

El Dato: El “plan B” concentra tres temas: reducción de privilegios en congresos locales, disminución de regidores en algunos municipios y fortalecer la consulta popular.

Por su parte, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, subrayó que su partido debe analizar con detenimiento el contenido del plan, particularmente temas como la posibilidad de someter a consulta popular asuntos electorales, entre ellos la eventual reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Escobar expresó respaldo a medidas como la posible disminución del número de regidores en los ayuntamientos, al considerar que es necesaria una reingeniería en la administración pública.

“Creemos que tiene que haber una reingeniería de la administración pública del país, incluyendo los cabildos, los congresos locales y el Senado. En esa parte creo que todos estamos de acuerdo”, sostuvo.

En el mismo sentido, Velasco consideró positiva la propuesta presidencial que busca homologar costos de los congresos locales y destinar los ahorros a obra pública y programas sociales.

El Tip: En la reunión fue planteada que la reforma al Poder Judicial no esté dentro del “plan B” y contemple la eliminación del fuero.

El senador afirmó que actualmente existe una gran disparidad en el gasto legislativo entre entidades, ya que en algunos estados un diputado local puede costar hasta 29 millones de pesos al año, mientras que en otros el gasto oscila entre 3 y 5 millones de pesos.

Por separado, el coordinador de los diputados del PVEM en la Cámara de Diputados de México, Carlos Puente Salas, coincidió en que primero deben conocerse los detalles de la iniciativa antes de fijar una postura definitiva.

No obstante, señaló que su bancada también ve viable analizar propuestas como la reducción de financiamiento a partidos políticos mediante consulta popular y la disminución del número de regidores en los municipios.

“Hay que revisar con cuidado la redacción, pero es algo que pudiéramos analizar y transitar”, indicó.

Siguen los desacuerdos. Un día antes, el jueves por la noche, dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) manifestaron desacuerdos con algunos puntos del denominado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una reunión privada con líderes de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con versiones de asistentes al encuentro, realizado la noche del jueves, el dirigente del PVEM, Arturo Escobar y Vega, y el líder nacional del PT, Alberto Anaya, expresaron su rechazo a que la mandataria federal sea incluida en las boletas de la elección federal de 2027 a través del ejercicio de revocación de mandato.

Ambos dirigentes también se pronunciaron en contra de que la eventual revocación de mandato se realice el mismo día de los comicios, al advertir que ello podría provocar que los votos se inclinen mayoritariamente hacia Morena. Como alternativa, plantearon incluir un artículo transitorio que prohíba llevar a cabo ese ejercicio en 2027.

Otro de los puntos de desacuerdo se centró en la reforma al artículo 35 constitucional relativo a la consulta popular. PVEM y PT propusieron establecer un “candado” para que cualquier consulta de este tipo deba ser aprobada previamente por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Según lo expuesto en la reunión, el objetivo sería evitar que a través de una consulta popular se impulse la reducción del número de diputados y senadores, lo que podría afectar la representación de las fuerzas políticas en el Congreso.

La propuesta fue respaldada por Escobar, aunque fue rechazada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien argumentó que si una mayoría legislativa no logra aprobar una reforma constitucional, tampoco prosperaría una consulta popular en ese sentido. Su postura fue respaldada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la discusión, Anaya expresó inconformidad por lo que consideró un trato hacia el PT similar al de la oposición, al señalar que se les solicita el voto sin obtener acuerdos a cambio.

En la reunión también se planteó que la reforma al Poder Judicial no sea incluida en el “plan B”, sino en un paquete legislativo distinto que contemple, entre otros temas, la eliminación del fuero. La propuesta, vinculada con el ministro Arturo Zaldívar, buscaría que la elección de jueces y magistrados se realice en 2028 y no en los comicios federales del próximo año.

Otro punto de inconformidad fue la permanencia de Pablo Gómez como interlocutor con los partidos políticos. Dirigentes del PVEM y del PT solicitaron que ese papel lo asuma la titular de Gobernación para facilitar la construcción de acuerdos.

Ante las diferencias, la presidenta Sheinbaum dio un plazo de algunas horas a las dirigencias de Morena, PVEM y PT para alcanzar consensos sobre los puntos en disputa. La intención es contar con una propuesta conjunta que pueda enviarse al Congreso la próxima semana.

Oposición cuestiona y adelanta voto en contra

› Por Claudia Arellano

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó la discusión del llamado “plan B” electoral y advirtió que su bancada votará en contra de cualquier propuesta que perjudique el futuro del país.

En entrevista, el legislador señaló que mientras México enfrenta problemas urgentes como la falta de crecimiento económico, inseguridad, desempleo e inflación, el debate legislativo se ha centrado en la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo y el crecimiento de la inflación, y ahora venimos con un ‘plan B’”, expresó.

Moreira consideró que las propuestas debieron presentarse de manera integral para permitir un análisis completo y evitar discusiones fragmentadas. Además, planteó que el país debe definir si quiere avanzar hacia un modelo centralista o mantener el federalismo.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

“México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló.

Respecto a las propuestas para reducir el presupuesto del Senado y de los congresos locales, el legislador priista cuestionó que el Poder Ejecutivo busque intervenir en la organización de otros poderes.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”, afirmó.

Asimismo, comparó el monto que se busca ahorrar con lo que, dijo, fueron sobrecostos en la construcción del Tren Maya.

“El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó”, sostuvo.

El diputado también criticó que se plantee someter a consulta pública la integración de otros poderes, y propuso que, en todo caso, se discuta la distribución de recursos entre la Federación y los estados.

“Es momento de demostrar a la Presidenta que estamos con ella”

› Por Claudia Arellano

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que en Morena “nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum”, respecto del “Plan B” de la reforma electoral.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó: “Nosotros no la vamos a dejar sola. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos, sin condiciones. Es el momento de demostrarle que estamos con ella”.

“Todos firmamos, hacia el mes de marzo-abril del año 24, un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia. No vamos, de ninguna manera, a dejarla sola” señaló.

El Dato: La iniciativa de reforma electoral fue rechazada este miércoles, con 259 votos a favor y 234 en contra del PT, Partido Verde, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Me preocupa que logremos, por convicción, aprobar esta reforma que plantea la presidenta, en el llamado ‘Plan B’”, aseveró.

Asimismo, Monreal Ávila informó que esta “mañana me convocaron a tener una reunión con la secretaria de Gobernación, junto con el coordinador de los senadores, Ignacio Mier”.

“La idea era mostrarnos los avances de la redacción de la reforma que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, para también expresar nuestra opinión. Y comentarnos que estaba platicando la secretaria de Gobernación con el PT y con el Partido Verde, para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres: Morena, PT y Partido Verde.

“Entonces, fue un rato de intercambio de opiniones y de revisar la redacción que ellos tienen y tratar de ayudar en lo que pudiéramos para que la negociación pudiera salir adelante”.

16 De marzo, fecha anunciada por CSP para enviar “plan B”

Cuestionado sobre si el llamado “Plan B” contaría con el apoyo del PVEM y el PT, Monreal Ávila respondió: “No sé. Es un asunto que está viendo la secretaria de Gobernación en todo momento.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde, para que intenten acompañarnos en este llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral. Pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente” dijo.

Reiteró que “la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con ellos, muy cuidadosa con ellos en sus expresiones y en sus gestos. Tan generosa ha sido que el mismo día que le rechazaron su propuesta, los convocó a reconstruir los puentes y no dar por terminada la coalición”.

Interrogado sobre el señalamiento del diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, en el sentido de que con el “Plan B” se pretendería una “república centralista”, al intervenir en los municipios y en los estados, Monreal Ávila dijo: “No coincido con él, rechazo cualquier tendencia al centralismo. La presidenta es federalista y es republicana”.

“Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión. El Constituyente Permanente incluyendo los congresos locales, y es la supremacía constitucional” mencionó.

“Y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste, porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”.

Agregó que “no hay una violación” al artículo 115 de la Constitución Política, porque finalmente se deja al 115 plenamente intocado, en libertad. Simplemente se inscribe y se introduce un principio de austeridad y de ajuste y límites a los excesos que están distorsionados y que les causan mucho daño a los habitantes de los mismos”.

Gobernadores de la 4T van con “plan B”

› Por Claudia Arellano

Gobernadoras y gobernadores afines a la Cuarta Transformación manifestaron su respaldo al “plan B” electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, “cuyo objetivo es reducir el gasto en la clase política y someter algunos temas electorales a consulta ciudadana”.

A través de redes, gobernadores de distintas entidades, entre ellos, la del Estado de México, Delfina Gómez, difundieron el pronunciamiento en el que los mandatarios estatales expresan su apoyo a la iniciativa.

“Gobernadoras y gobernadores que somos parte de la Cuarta Transformación respaldamos, de manera firme, el ‘plan B’ que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum. La democracia debe servir al interés del pueblo”, expresó la mandataria mexiquense.

El Tip: El pronunciamiento de Morena sostiene que el “plan B” responde al mandato popular de combatir excesos burocráticos y asegurar un uso eficiente del gasto público.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la manifestación de apoyo y aseguró que dentro del movimiento existe consenso para avanzar en una reforma que reduzca los gastos de la clase política y destine más recursos a la población.

“Hoy existe una oportunidad histórica para modernizar el sistema, hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el ‘plan B’”, señaló la mandataria.

En el documento, los gobernadores indicaron que la iniciativa busca optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos.

El pronunciamiento fue firmado por mandatarios estatales como Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

También firmaron Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; y Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

La lista incluye además a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos; y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Asimismo, respaldaron el documento Javier May, gobernador de Tabasco; Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán; Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas; Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Se complica revisión de 49 iniciativas electorales

Por Claudia Arellano

En la Cámara de Diputados se analizarán 49 iniciativas relacionadas con reformas en materia electoral, entre ellas una propuesta ciudadana impulsada por el colectivo Salvemos la Democracia, la cual reunió más de 136 mil firmas de respaldo, esto, a contrarreloj, luego de que se informara desde la bancada oficialista en San Lázaro que el plan B en materia electoral podría llegar la próxima semana al recinto.

Fue la presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, quien informó que, de estas propuestas, 24 ya fueron consignadas dentro del dictamen elaborado por las comisiones correspondientes, sin precisar si las otras 25 ya han sido revisadas.

No obstante, se explicó que dichas propuestas únicamente fueron mencionadas en el documento, sin que hayan sido dictaminadas formalmente, pues ante la posible llegada de un plan B, en breve tiempo, sería una labor titánica dar revisión a cada una, pues, además, se detalló que otras 10 iniciativas fueron recibidas después del viernes de la semana pasada, fecha en la que el dictamen desechado por el pleno fue distribuido entre las comisiones para su análisis.

El Dato: El pasado 5 de marzo, MC en San Lázaro presentó su propuesta de reforma, que plantea permitir el voto a partir de los 16 años.

A esta lista se suman 15 iniciativas adicionales de reforma electoral que fueron recibidas este mismo día, lo que eleva a 49 el total de propuestas que deberán ser procesadas por los legisladores.

Las iniciativas forman parte del debate legislativo en torno a los cambios al sistema electoral, discusión que continuará en el recinto de San Lázaro en los próximos días, y aunque se darán a conocer de manera publica cada una de ellas una de las que, informaron a este medio, es de las mas robustas, fue la propuesta por el colectivo Salvemos la Democracia.

El colectivo Somos México (Somos MX) propuso un proyecto que busca replantear el funcionamiento de las instituciones electorales, con el objetivo de robustecer la confianza ciudadana y actualizar las reglas de acceso al poder.

El documento elaborado por Somos MX parte de la premisa de que la democracia mexicana atraviesa una etapa crítica. Señala que la falta de presupuesto para las autoridades electorales y la relajación de las reglas de competencia han derivado en un retroceso de la credibilidad pública.

Uno de los ejes principales del proyecto es la restauración de la legitimidad de los comicios. La agrupación enfatiza: “No se trata de recortar costos ni debilitar el financiamiento público a expensas de la equidad y la integridad de la competencia, sino de preservar la legitimidad de las elecciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático”.

Otra de las propuestas fue la hecha por la Red de Mujeres, Mujeres en Plural, quienes subrayaron que el tema de paridad en las gubernaturas se tiene por criterios, mas no por ley y que recuerdan que la histórica discusión de 2019 en materia de paridad logró que el 50 por ciento del espacio legislativo, administrativo, judicial, es decir, los tres órdenes de gobierno, sean ocupados por mujeres.

Esta propuesta señala que hasta hoy no hay una discusión pública, en las esferas de la toma de decisiones sobre los temas de mujeres. “Hay que reconocer que, además, así ha sido históricamente; si no lo metemos nosotras, pues no se le ve, por lo que será un trabajo de filigrana, porque estos puntos tienen que ver con todo el futuro, el presente y el futuro de la certeza jurídica para las mujeres en la toma de decisiones, incluyendo la violencia política de género”.

De acuerdo con Fuerza Migrante, entre los temas que debieron definirse en esta etapa se encuentran mecanismos que permitan garantizar una representación efectiva de los mexicanos residentes en el exterior, incluyendo la separación y contabilización del voto migrante por circunscripción electoral y la definición clara de candidaturas migrantes dentro de las listas de representación proporcional.

Por su parte, desde el anuncio de esta iniciativa, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (Colefom) pidió 11 diputados migrantes y respetar las senadurías para este sector.