Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 15 de marzo

La autopista México-Puebla es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, por lo que cualquier protesta, accidente o incidente vial puede generar afectaciones importantes para los automovilistas.
Para este domingo 15 de marzo de 2026, conductores que planean circular por esta carretera se preguntan si habrá bloqueos, cierres o movilizaciones que puedan afectar la circulación durante el día.
¿Habrá bloqueos en la autopista México-Puebla hoy?
Hasta ahora, no existe información confirmada sobre bloqueos o cierres programados en la autopista México-Puebla para este 15 de marzo.
Autopista México- Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 15 de marzo
Sin embargo, autoridades y reportes viales advierten que, como ocurre de manera frecuente en esta vía, no se descarta que puedan presentarse incidentes o manifestaciones que afecten la circulación en distintos momentos del día.
Entre las situaciones que suelen provocar afectaciones en esta autopista se encuentran:
- Protestas o manifestaciones de transportistas o habitantes de municipios cercanos
- Accidentes vehiculares que obligan al cierre parcial de carriles
- Trabajos de mantenimiento en algunos tramos de la carretera
- Alta carga vehicular, especialmente durante fines de semana o en horarios de regreso a la Ciudad de México
Por esta razón, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes de tránsito en tiempo real antes de iniciar su viaje.
Puntos donde suelen registrarse afectaciones
En caso de que se presenten bloqueos, incidentes o tráfico intenso, estos son algunos de los tramos donde se registran más complicaciones viales:
- Caseta de cobro San Marcos
- Zona de Chalco e Ixtapaluca
- Tramo de Río Frío
- Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza
En estos puntos es común que la circulación se vuelva lenta cuando hay accidentes, protestas o gran cantidad de vehículos.
Recomendaciones si viajarás por esta autopista
Si planeas utilizar la autopista México-Puebla este domingo, especialistas en movilidad recomiendan:
- Revisar reportes de tráfico antes de salir
- Considerar tiempos extra de traslado
- Manejar con precaución y respetar los límites de velocidad
- Estar atento a avisos de autoridades carreteras o de la Guardia Nacional
Debido a que esta carretera es una de las rutas más utilizadas para salir o entrar a la capital del país, cualquier incidente puede provocar congestionamientos importantes, por lo que mantenerse informado es clave para evitar contratiempos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL