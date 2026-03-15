Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 15 de marzo

La autopista México-Puebla es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, por lo que cualquier protesta, accidente o incidente vial puede generar afectaciones importantes para los automovilistas.

Para este domingo 15 de marzo de 2026, conductores que planean circular por esta carretera se preguntan si habrá bloqueos, cierres o movilizaciones que puedan afectar la circulación durante el día.

Autopista México-Puebla, a la altura de la caseta vehicular San Marcos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

¿Habrá bloqueos en la autopista México-Puebla hoy?

Hasta ahora, no existe información confirmada sobre bloqueos o cierres programados en la autopista México-Puebla para este 15 de marzo.

Sin embargo, autoridades y reportes viales advierten que, como ocurre de manera frecuente en esta vía, no se descarta que puedan presentarse incidentes o manifestaciones que afecten la circulación en distintos momentos del día.

Entre las situaciones que suelen provocar afectaciones en esta autopista se encuentran:

Protestas o manifestaciones de transportistas o habitantes de municipios cercanos

Accidentes vehiculares que obligan al cierre parcial de carriles

Trabajos de mantenimiento en algunos tramos de la carretera

Alta carga vehicular, especialmente durante fines de semana o en horarios de regreso a la Ciudad de México

Por esta razón, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes de tránsito en tiempo real antes de iniciar su viaje.

Puntos donde suelen registrarse afectaciones

En caso de que se presenten bloqueos, incidentes o tráfico intenso, estos son algunos de los tramos donde se registran más complicaciones viales:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Tramo de Río Frío

Ingreso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza

En estos puntos es común que la circulación se vuelva lenta cuando hay accidentes, protestas o gran cantidad de vehículos.

Recomendaciones si viajarás por esta autopista

Si planeas utilizar la autopista México-Puebla este domingo, especialistas en movilidad recomiendan:

Revisar reportes de tráfico antes de salir

Considerar tiempos extra de traslado

Manejar con precaución y respetar los límites de velocidad

Estar atento a avisos de autoridades carreteras o de la Guardia Nacional

Debido a que esta carretera es una de las rutas más utilizadas para salir o entrar a la capital del país, cualquier incidente puede provocar congestionamientos importantes, por lo que mantenerse informado es clave para evitar contratiempos.

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MSL