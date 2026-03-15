Proyectan más de 30 nuevas aeronaves a la Aviación Naval

El sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum incorporará 36 nuevas aeronaves, en medio de un impulso para modernizar la Aviación Naval, que este 15 de marzo conmemora 100 años de servicio a la nación, dijo el secretario de la Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En su discurso por la conmemoración de este centenario, desde el Puerto de Veracruz, el almirante enlistó en este proceso de modernización la adquisición de unidades aéreas no tripuladas, aeronaves de transporte y de apoyo aéreo cercano, helicópteros de vigilancia costera, de transporte y apoyo aéreo cercano.

Entre las adquisiciones, acotó, hay aeronaves que servirán para el entrenamiento de miembros de la Escuela de Aviación Naval.

“Estas acciones permitirán fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Marina y consolidar su papel dentro de la estrategia de seguridad nacional”, comentó el secretario.

Cada aeronave que despega, indicó, representa la confianza de una nación que sabe que sus marinos estarán presentes donde más se les necesita.

“Porque la Aviación Naval es, en esencia, las alas de la Armada de México: alas que impulsan los valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, que han guiado a generaciones de pilotos, tripulantes, técnicos y personal aeronaval que, durante 100 años, han hecho del cielo un espacio permanente de servicio a la patria”, dijo Morales Ángeles.

El titular de la Marina expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Aviación Naval.

“Su preparación, disciplina y espíritu de servicio hacen posible que cada aeronave que se eleva represente la fortaleza del Estado mexicano y la confianza de una nación que sabe que sus marinos siempre estarán presentes donde más se les necesita.”

El encargado de comandar la soberanía de los mares mexicanos también hizo una mención del personal de la Marina que ha perdido la vida en actos de servicio.

“Su entrega permanece inscrita en la bitácora de honor de la Armada de México. Su ejemplo vive en cada misión cumplida, en cada vuelo realizado y en cada marino que continúa sirviendo con decoro y dignidad” y exhortó a las nuevas generaciones que integran la institución “a continuar esta noble tradición con renovados bríos, con la convicción de que cada vuelo representa una responsabilidad con México, con su soberanía y con su pueblo”.

Un siglo de Aviación Naval, destacó el almirante, se mide en misiones cumplidas, vidas salvadas y soberanía defendida.

También resaltó a presencia de la Armada de México en mar, aire y tierra. “Mientras exista una tripulación dispuesta a despegar por México, marinos dispuestos a volar por su nación y alas que porten el emblema naval en el cielo, la Patria tendrá siempre quien la cuide desde lo más alto”.

“Que este centenario sea una mirada al pasado y una reafirmación del compromiso que nos une: seguir volando por México”, concluyó el secretario.

✈️🇲🇽 Aviación Naval celebra 100 años y se moderniza

Durante el centenario de la Aviación Naval, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que el sexenio de Claudia Sheinbaum incorporará 36 nuevas aeronaves, incluyendo drones, helicópteros y unidades de… pic.twitter.com/oRwCF5JZ9v — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 15, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR