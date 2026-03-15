El cielo también es patria: destacan papel de la Aviación Naval en la seguridad nacional | VIDEO

“Hace un siglo, la visión de llevar el poder marítimo más allá del horizonte dio origen a nuestra Aviación Naval, desde entonces, se ha demostrado que el cielo también es Patria”, destacó el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina.

Este domingo la Marina Armada de México conmemorará el 100 aniversario de la Aviación Naval, en un acto oficial desde el puerto de Veracruz.

En su cuenta de X, el Almirante Secretario hizo referencia a la evolución de la fuerza aeronaval mexicana y su papel en el resguardo y la salvaguarda de la sociedad civil en momentos de emergencia. “Lo que comenzó con hidroaviones de reconocimiento ha evolucionado hacia una fuerza aeronaval hecha a la medida de México, flexible y altamente especializada, que fortalece las operaciones de vigilancia, búsqueda y rescate, apoyo a la población en emergencias y protección de nuestros mares y costas”.

También reconoció la coordinación entre buques, unidades terrestres y aeronaves “que permite a la Armada actuar con precisión, rapidez y eficacia en los momentos más decisivos”.

Morales Ángeles agregó una mención, en este 100 aniversario, al profesionalismo y la entrega del personal quien, “con honor, deber, lealtad y patriotismo, desde el cielo, contribuye a la seguridad, la soberanía y el bienestar” del país.

“Porque si el mar es la profundidad de nuestra Nación, el aire representa su alcance”, concluyó en su mensaje.

Hace un siglo, la visión de llevar el poder marítimo más allá del horizonte dio origen a nuestra Aviación Naval, desde entonces, se ha demostrado que el cielo también es Patria.



Lo que comenzó con hidroaviones de reconocimiento ha evolucionado hacia una fuerza aeronaval hecha a… pic.twitter.com/QKNftK8Ha6 — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) March 15, 2026

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FGR