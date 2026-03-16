Autopista México‑Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 16 de marzo

Para quienes planean transitar por la autopista México‑Pachuca este lunes 16 de marzo, hasta el cierre el momento no se han reportado bloqueos ni cierres programados oficialmente para ese día en la principal vía que conecta la Ciudad de México con el Estado de México e Hidalgo.

Las autoridades de seguridad vial y Caminos y Puentes Federales (Capufe) no han emitido avisos de movilizaciones que impliquen cierres totales de la autopista, por lo que se espera que la circulación se mantenga sin interrupciones mayores durante la jornada.

No obstante, se recuerda a los automovilistas que las condiciones en carretera pueden cambiar rápidamente por factores como tránsito intenso por regreso de fin de semana o trabajos de mantenimiento en tramos específicos, por lo que es recomendable consultar los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) y Capufe antes de emprender el viaje.

Reporte reciente: bloqueo que afectó la vía

Aunque para mañana no hay cierres programados, en días recientes sí se registraron afectaciones en la Autopista México‑Pachuca.

Durante el sábado 14 de marzo, manifestantes llevaron a cabo un bloqueo en el tramo de Tepojaco, generando tránsito lento y largas filas en dirección hacia la Ciudad de México, según testimonios de usuarios y reportes en redes sociales.

Este evento no representa un cierre oficial programado para hoy, pero sí evidencia cómo pueden presentarse interrupciones imprevistas en la circulación.

Puntos de mayor flujo y atención

Algunos tramos que suelen registrar mayor tránsito o eventos que pueden afectar la circulación son:

Caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

Zona de Ojo de Agua, en Tecámac

Tepojaco‑Tizayuca

Accesos hacia Indios Verdes y el Valle de México

Estos puntos concentran gran parte del flujo vehicular entre Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, lo que puede traducirse en tránsito pesado en horas pico o fines de semana.

Recomendaciones para conductores

Ante cualquier eventualidad, autoridades sugieren:

Consultar reportes viales oficiales antes de salir

Salir con tiempo suficiente

Tener rutas alternas definidas en caso de congestión imprevista

Hasta el momento, no hay cierres ni bloqueos confirmados para este lunes 16 de marzo en la autopista México‑Pachuca, aunque el tránsito podría ser intenso por la movilidad de regreso de fin de semana.

Los automovilistas deberán mantenerse informados y verificar las condiciones de la vía antes de su salida.

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MSL