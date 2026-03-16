Balones artesanales de Chichihualco, Guerrero, buscan llegar al Mundial 2026

Con costuras a mano, cámara interior reemplazable y un precio que no supera los 125 pesos, los balones artesanales fabricados en la comunidad Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, quieren disputar su propio partido en el Mundial 2026.

La senadora Beatriz Mojica Morga anunció este lunes que hará gestión ante el Gobierno Federal para abrir mercado a los productores de la sierra de Guerrero y convertir el torneo internacional en una plataforma de visibilidad para la industria artesanal del estado.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora guerrerense estuvo acompañada por Cándido Alarcón Nava, representante de los fabricantes de la región, y lanzó un mensaje directo a municipios, dependencias y consumidores: “Si empezamos por consumir lo que hacemos en Guerrero, vamos a impactar directamente en la economía de muchas familias. Detrás de cada balón hay manos que lo cosen a mano y hogares que dependen de ese trabajo ”.

La comunidad de Chichihualco alberga una tradición artesanal de fabricación de balones que, según sus productores, ofrece ventajas técnicas frente a los productos industriales.

Alarcón Nava explicó que las piezas se elaboran con costuras reforzadas y llevan cámara interior reemplazable, lo que permite repararlas y extender su vida útil.

Los modelos disponibles oscilan entre 85 y 125 pesos y cumplen con el peso reglamentario de entre 400 y 450 gramos, por lo que pueden ser usados en competencias oficiales.

“Detrás de cada balón hay familias completas que viven de este trabajo. Abrir mercado significa también abrir oportunidades para que la gente de nuestra sierra tenga un ingreso” Cándido Alarcón Nava, representante de productores



La senadora Mojica Morga informó que esta semana una delegación de fabricantes de Chichihualco viajará a la Ciudad de México para presentar su producto ante las secretarías de Economía, Cultura y Deporte, así como ante funcionarios vinculados con la organización del Mundial.

La morenista reveló que ya mantiene conversaciones con la Secretaría de Economía para canalizar apoyos a estas microempresas.

“Estamos insistiendo con la Secretaría de Economía para que primero se fortalezcan estas microempresas. En México el consumo de balones es altísimo y queremos que sepan que en Guerrero también se producen balones de gran calidad” Beatriz Mojica Morga, senadora de Morena



La legisladora enmarcó su iniciativa en el discurso de consumo nacional impulsado desde la Presidencia de la República: “Como dice nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Mundial no sólo se trata de fútbol; se trata de que el mundo conozca lo que hacemos muy bien en México. Y los balones no son la excepción.”

Más allá del escaparate internacional, Mojica Morga apuntó a un mercado inmediato: los propios ayuntamientos de Guerrero. Llamó a los 85 municipios del estado a priorizar la compra de balones locales en los torneos deportivos que organizan, con el argumento de que esa decisión generaría una derrama económica directa para cientos de familias serranas.

“Queremos que el balón hecho en Guerrero tenga presencia y que, aunque sea una parte pequeña del mercado, también participe en lo que será una gran oportunidad económica para el país”, concluyó la legisladora.

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cehr