Gobierno dará apoyo extraordinario a familias de elementos caídos en operativo vs El Mencho

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo contra el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, recibirán un apoyo extraordinario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que los familiares de los caídos recibirán un apoyo como corresponde, por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

No obstante, también habrá un monto extraordinario que se entregará por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, de la Secretaría de Gobernación.

Comentó que adicionalmente hubo gobiernos estatales que se sumaron para entregar el apoyo a los familiares.

Durante su conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las familias de los soldados caídos durante el opertativo de 'El Mencho', recibirán todo el apoyo que necesiten. #Seguridad #Sheinbaum #México pic.twitter.com/WUfdJubMJh — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 16, 2026

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario por parte no solamente del ISSFAM, sino de la Comisión de Víctimas, incluso hubo entidades de la República, estados que dieron una aportación para apoyar a las familias”, declaró.

Sin ahondar en detalles, comentó que durante el homenaje que se realizó la semana pasada a los elementos que murieron, estuvo presente el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Y pues es el protocolo que se sigue en estos casos de reconocimiento a los elementos caídos y estuvieron las familias y pues abrazamos a cada uno de ellos en este momento pues tan difícil de pérdida”, dijo.

La mandataria se refirió al homenaje como un momento de emotividad, en donde destacó que los elementos caídos eran personas que pusieron la vida por los demás.

“Muchos de ellos muy jóvenes. Entonces muy emotivo y al mismo tiempo muy doloroso. Jóvenes que deciden entregar la vida por los demás… Yo creo que hay que guardar respeto y siempre apoyarnos en todo lo que se necesite”, declaró.

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LMCT