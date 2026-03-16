Gobierno de CSP invertirá más de 104 mmdp para pago de programas del Bienestar en segundo bimestre

La Secretaria del Bienestar hizo la explicación en la Mañanera.

El Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum invertirá un monto superior a los 104 mil millones de pesos para el pago de los diversos programas sociales que se entregan a la población.

Desde la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, expuso que en el pago del periodo abril-mayo, se invertirán 104 mil 695 millones de pesos para 18 millones 833 mil 147 personas.

Recordó que el pago de todos los programas concluye el 26 de marzo.

Ariadna Montiel destacó que este lunes inició el pago a personas con discapacidad, distinguiendo que dicha pensión se entrega de manera conjunta con los estados, pues así se consignó en la Constitución.

Ariadna Montiel recordó que, como ocurre desde el sexenio pasado, hay ocho estado en donde este apoyo no se dispersa con dicha regularidad, debido a que no todos -los gobernados por oposición- no se adhirieron para la entrega conjunta de este apoyo.

Para este bimestre, la pensión la recibirán un millón 596 mil 986 personas.

Recordó que hay un acuerdo con la fundación Teletón, para ofrecer terapias a niños con discapacidad. Hasta ahora se han ofrecido cuatro millones 923 mil 967 terapias.

Además, Ariadna Montiel anunció que del 23 al 29 de marzo se abrirá el registro para personas que cumplan los requisitos de discapacidad.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Dicho registro se realizará de manera calendarizada, conforme a la inicial del apellido. Dichos detalles pueden ser consultados en la página de la dependencia.

También mencionó que los programas incluyen coberturas a niños con cáncer, en donde el número de beneficiados hasta ahora es de dos mil 698 pequeños, que reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

♿ La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó las fechas y la documentación necesaria para el nuevo registro a la pensión para personas con discapacidad.

El trámite deberá realizarse en los módulos de la Secretaría de Bienestar, donde las y los interesados deberán… pic.twitter.com/r0cN0I5BYE — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 16, 2026

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, detalló que se continúan con los avances de la beca Rita Cetina, con la que se entregan dos mil 500 pesos para asistir a las familias con la compra de útiles y uniformes a los estudiantes.

Destacó que se abrirán módulos para atender a todas las familias que hasta ahora no hayan podido concretar su registro.

Respecto a la beca Gertrudis Bocanegra, que forma parte del Plan Michoacán, expuso que ya se han entregado 41 mil 887 tarjetas.

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FGR