Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 17 de marzo

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de marzo te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Mango Ataúlfo: $35.00 el kilo

Mandarina importada Marketside: $43.90 el kilo

Mango paraíso: $35.00 el kilo

Manzana red Delicious: $39.90 el kilo

Manzana Pink Lady: $39.90 el kilo

Chile serrano: $59.00 el kilo

Cebolla blanca: $21.90 el kilo

Papa blanca: $21.90 el kilo

Pera Bosc: $39.90 el kilo

Limón sin semilla: $24.90 el kilo

Zanahoria: $14.90 el kilo

Limón agrio: $24.90 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Melón chino: $26.90 el kilo

Cilantro: $11.90 la pieza

Lechuga romana: $14.90 la pieza

Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de pechuga : $169.00 el kilo

Camarón coctelero : $189.00 el kilo

Mojarra Tilapia : $84.00 el kilo

Fajita de pechuga natural: $135.00 el kilo

Pechuga sin piel: $162.00 el kilo

Milanesa congelada: $154.00 el kilo

Milanesa bola de res: $200.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 g : $134.00 el paquete

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $80.00 el kilo

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LMCT