› Apoyo presidencial

Buen espaldarazo, nos comentan, el que recibió ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera. Y es que resulta que a la mandataria le preguntaron sobre la inquietud que aparentemente tienen algunas personas por denuncias que plantearon sobre supuestos fraudes de tiendas de autoservicio, a las cuales supuestamente la dependencia ya no habría dado seguimiento. “No, no, no. Eso no pasa en la Profeco. Me consta, porque Iván es una persona de primerísima. Trabaja conmigo desde hace mucho tiempo”, atajó la mandataria, quien dio paso a su colaborador para que explicara que luego de las tres etapas en las que interviene Profeco ante quejas de consumidores, siempre queda a salvo la posibilidad de escalar los reclamos a la vía penal. “Nosotros siempre le damos la razón a las personas consumidoras en este proceso de conciliación”, refirió el funcionario. Qué tal.