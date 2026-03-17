Diputados inician esta semana proceso para renovar consejeros del INE: Monreal

Monreal adelanta renovación de consejeros del INE en la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que esta semana comenzará el proceso para renovar a tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos cargos concluyen en abril próximo.

El también coordinador parlamentario de Morena adelantó que la convocatoria podría emitirse mañana o, a más tardar, el jueves, siempre que sea autorizada por la Jucopo. Explicó que el proceso implicará diversas etapas, desde la integración del Consejo Técnico Evaluador hasta la recepción de aspirantes y la aplicación de evaluaciones.

“Va a ser un trabajo pesado, desde la selección del Consejo Técnico hasta la recepción de aspirantes y candidatos, examen y todo lo que implica una renovación de este tipo. La Cámara de Diputados tiene una carga”, señaló.

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Monreal sostuvo que el Consejo General del INE mantiene actualmente un equilibrio institucional y ha demostrado actuar con autonomía frente al poder político.

“Ahora es un órgano equilibrado, no es del gobierno ni obedece consignas del gobierno; al contrario, se ha destacado porque actúan con autonomía e independencia, incluso en contra del gobierno y del partido en el gobierno”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el objetivo del proceso será elegir a los perfiles más idóneos para garantizar que el organismo electoral continúe operando bajo principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo.

El legislador también reconoció que el recinto legislativo enfrenta una agenda amplia de pendientes legislativos.

Entre ellos mencionó la discusión de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, reformas para impulsar la productividad y la competitividad de la economía social, así como modificaciones al Código Penal Federal en materia ambiental.

Asimismo, señaló que están pendientes reformas a la Ley Federal del Trabajo para proteger derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes; una nueva Ley de Cine y Audiovisual; modificaciones a la Ley de Vivienda y cambios al artículo 127 constitucional en materia de pensiones.

“Tenemos ocho instrumentos legislativos que tenemos que sacar”, subrayó.

Agregó que la Secretaría de Hacienda prepara, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dos iniciativas adicionales en materia económica y hacendaria, además de que se espera el envío de una propuesta de ley en materia migratoria y un paquete de reformas anticorrupción.

Respecto al denominado Plan B de la reforma electoral, Monreal aseguró que se trata de una reforma “sustancial” y descartó que su aprobación enfrente dificultades en el Senado de la República de México.

Indicó que, a diferencia del llamado Plan A, en esta ocasión los partidos aliados han adelantado su respaldo a la iniciativa impulsada por la presidenta Sheinbaum.

“Creo que es el propósito de la presidenta ir reduciendo los costos que generan los partidos, los procesos electorales y la materia electoral en términos generales”, señaló.

El proyecto contempla reformas a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los cambios propuestos se encuentra la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato durante el tercer o cuarto año del ejercicio presidencial.

También se plantea limitar el número de regidores en los ayuntamientos —de un mínimo de siete a un máximo de quince— y establecer que solo exista una sindicatura por municipio.

En el caso de los congresos estatales, se propone fijar un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.

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MSL