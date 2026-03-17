Elección Judicial se queda en 2027: Sheinbaum; ‘para atender todo de una vez’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió que la siguiente ronda de la elección judicial se realice en 2027, al mismo tiempo que los comicios para renovar cargos gubernamentales.

Tras la presentación de los cambios legislativos que compondrán el Plan B de reforma electoral enviado al Senado de la República, la mandataria dio a conocer que no habrá cambios a los tiempos para la segunda parte con la que se renovarán cargos en el Poder Judicial, de manera que se aproveche la organización, gasto y despliegue que se hará con la elección ordinaria de 2027.

“Hay también algunas modificaciones a la elección de judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo. De una vez”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este mates en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que para facilitar la votación, se plantearán modificaciones como menor cantidad de candidatos en las boletas, los cuales son seleccionados por las comisiones de cada Poder de la Unión

La propuesta será que únicamente se elija entre un hombre y una mujer en cada cargo a renovar.

“Y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas que las comisiones que presentan las candidaturas del ejecutivo, del legislativo y judicial, puedan hacer pues una mayor revisión de los perfiles que se presentan”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR