Ignacio Mier descarta ‘fast track’ para aprobar el Plan B; admite que continúa negociación con aliados

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, en entrevista el 17 de marzo de 2026.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el llamado “Plan B” avanzará conforme al proceso legislativo, y confió en contar con los votos necesarios para su aprobación, aunque reconoció que aún se realizarán negociaciones políticas , incluso con legisladores que han manifestado reservas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que la iniciativa seguirá el trámite legislativo ordinario, aunque descartó la posibilidad de que la discusión se extienda incluso hacia Semana Santa, al tiempo que rechazó que se vaya a aprobar en “fast track”.

“No, no, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turna a las comisiones, se reunirán las mesas directivas, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento… y después pasará a discusión ”, explicó.

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“Plan B” podría votarse la próxima semana

Mier Velazco añadió que la iniciativa podría votarse la próxima semana, aunque los tiempos dependerán del proceso parlamentario.

El legislador señaló que la propuesta se enmarca en los principios de austeridad y congruencia del movimiento. “Vamos a esperar a que llegue a empaparnos del contenido. Tenemos una general derivado del acuerdo de apoyo total a este ‘Plan B’ que apunta a dos ejes fundamentales para nosotros”, expresó.

Detalló que uno de los objetivos es mantener la línea de austeridad republicana impulsada desde el inicio del actual gobierno. “Primero, ser congruentes y consistentes con la primera reforma que hizo nuestro movimiento cuando dio la oportunidad al pueblo de México de tener un gobierno con una austeridad republicana”, sostuvo.

Mier explicó que la propuesta contempla ajustes en los presupuestos de los congresos locales y en la integración de los cabildos municipales, con base en criterios poblacionales. “Lo que se hace respetando el federalismo, el municipalismo y el régimen interior de los estados es topar los presupuestos… y reducir de manera proporcional al número de habitantes ”, indicó.

Senado debe “tener una simetría funcional con la Cámara de Diputados”

Respecto a un eventual recorte en el Senado, negó afectaciones operativas y subrayó la necesidad de homologar criterios con la Cámara Baja.

“El Senado de la República debe tener una simetría funcional con la Cámara de Diputados, iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto que es del pueblo de México”, afirmó.

En cuanto a la construcción de mayorías, aseguró que los congresos estatales deberán realizar adecuaciones conforme a sus realidades locales, aunque aclaró que no se reducirá el número de legisladores locales.

“Tendrán que hacer las adecuaciones, teniendo como un mínimo siete para garantizar la representación de las minorías”, explicó.

Ante la resistencia del senador del Partido Vede Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar Bravo, quien ha expresado su rechazo, Mier confió en lograr acuerdos. “Vamos a platicar con el senador Melgar. Vamos a hacer todo el trabajo político de sensibilización sobre las bondades”, dijo.

Finalmente, el legislador insistió en que la reforma no responde a una imposición de la mayoría , sino a la necesidad de preservar la estabilidad institucional. “No es la voluntad de una mayoría… es la voluntad de preservar reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”, concluyó.

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cehr