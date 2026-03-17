Sheinbaum anuncia visita del presidente de Alemania

Este 19 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, como parte de la gira que realiza esta semana en el continente americano para también visitar Guatemala y Panamá.
Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal confirmó que el encuentro ocurrirá este jueves, pero no precisó el lugar de la reunión ni los asuntos que se abordarán.
- El Dato: México es un “actor clave” para Alemania y socio estratégico por su pertenencia en el G20 y por los intercambios económicos.
Por otro lado, informó que esta semana iniciará sus visitas a otras entidades federativas desde el jueves.
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El miércoles 18 de marzo viajará a Pánuco, Veracruz, para la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera con un evento que se realizará sobre una plataforma construida hacia finales del sexenio del expresidente López Obrador y que ya está lista para comenzar con sus operaciones.
Al día siguiente la mandataria recibe al presidente alemán y por la tarde, viajará a Quintana Roo para participar en la Convención Bancaria y, posteriormente, se trasladará a Oaxaca, donde inaugurará un museo dedicado a Margarita Maza.
El presidente alemán llegará el jueves a la CDMX tras visitar Panamá y Guatemala, para estrechar sus lazos económicos bilaterales y geopolíticos.