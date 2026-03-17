Sheinbaum anuncia visita del presidente de Alemania

Este 19 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá a su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, como parte de la gira que realiza esta semana en el continente americano para también visitar Guatemala y Panamá.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal confirmó que el encuentro ocurrirá este jueves, pero no precisó el lugar de la reunión ni los asuntos que se abordarán.

El Dato: México es un “actor clave” para Alemania y socio estratégico por su pertenencia en el G20 y por los intercambios económicos.

Por otro lado, informó que esta semana iniciará sus visitas a otras entidades federativas desde el jueves.

El miércoles 18 de marzo viajará a Pánuco, Veracruz, para la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera con un evento que se realizará sobre una plataforma construida hacia finales del sexenio del expresidente López Obrador y que ya está lista para comenzar con sus operaciones.

Al día siguiente la mandataria recibe al presidente alemán y por la tarde, viajará a Quintana Roo para participar en la Convención Bancaria y, posteriormente, se trasladará a Oaxaca, donde inaugurará un museo dedicado a Margarita Maza.

El presidente alemán llegará el jueves a la CDMX tras visitar Panamá y Guatemala, para estrechar sus lazos económicos bilaterales y geopolíticos.