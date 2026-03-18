Arrestan en CDMX a ‘Lobo Menor’, capo buscado por magnicidio en Ecuador y extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Juan Carlos ‘N’, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos”, con presencia en Ecuador.
“Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @SSC_CDMX, mi @INAMI_mx, detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’, líder del grupo delictivo ‘Los Lobos’ con presencia en Ecuador”, escribió Omar García Harfuch en sus cuentas de redes sociales.
Omar García Harfuch precisó además que el detenido cuenta con ficha roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.
Resultados del Tris de hoy 18 de marzo del 2026. Ve aquí los números ganadores
“Agradecemos el apoyo de @PolicíaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador. Esta acción refleja el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional”, agregó el mando de la SSPC.
