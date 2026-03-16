Omar García Harfuch se reúne con Terrance Cole, titular de la DEA; dialogan sobre seguridad fronteriza

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (der.) se reúne con Terrance Cole, titular de la DEA (izq.).

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con Terrance Cole, titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con quien sostuvo un diálogo sobre cooperación en seguridad fronteriza.

Así lo informó la DEA a través de sus redes sociales, en donde compartió una fotografía del encuentro entre ambos funcionarios, y destacó que el diálogo que sostuvieron estuvo enfocado a “la lucha contra el tráfico de droga y comunidades más seguras en ambos lados de la frontera”.

Administrador de la DEA, Cole, durante una visita con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, habla sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y para lograr comunidades más seguras a ambos lados de la frontera. #SeguridadPública Administración de Control de Drogas de EU (DEA), en X



En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

A propósito, García Harfuch destacó que esta conversación, enfocada en “fortalecer la cooperación bilateral” en diferentes temas, fue resultado de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar robusteciendo la “cooperación internacional”.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes. Omar García Harfuch, titular de la SSPC



Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional Omar García Harfuch, titular de la SSPC



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