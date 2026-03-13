Van más de 2 mil delincuentes detenidos en Colima, afirma Omar García Harfuch

El titular de la SSPC desde Colima en la conferencia de CSP.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que en lo que va de la administración federal se ha detenido a más de dos mil personas vinculadas a alguna actividad criminal dentro del estado de Colima.

Como parte de la gira presidencial que se realiza este viernes a la entidad, detalló que entre octubre de 2024 y el 10 de marzo de este 2026 se ha capturado a dos mil 790 personas.

Adicionalmente, los operativos han llevado al aseguramiento de más de cuatro mil toneladas y media de drogas, armas de fuego y cartuchos.

Omar García Harfuch subrayó que se reforzó la presencia del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4400 elementos de las instituciones: Más de dos mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; de dos mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Este despliegue incluye equipos de fuerza de tarea y grupos especializados en investigación integrados por agentes de campo, analistas y personal de inteligencia que trabajan de manera permanente en la identificación de objetivos prioritarios, localización de centros de operación y seguimiento a las estructuras criminales”, dijo Omar García Harfuch.

Entre los operativos recalcó las acciones para detener al líder de una célula criminal, Jair Leobardo ‘N’, dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización que dio como resultado el aseguramiento de 271 kg de fentanilo que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

Respecto a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Corrupción, expuso que se ha registrado una reducción de 12% en la incidencia de este delito. Se han iniciado 94 carpetas de investigación y se han atendido cuatro casos de secuestro virtual.

Datos oficiales ofrecidos por el Secretario de Seguridad federal. ı Foto: Captura de pantalla.

También subrayó las operaciones portuarias que han permitido detectar y asegurar contenedores con sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina. Se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

Además, se aseguraron más de 3000 litros de pintura contaminada con mercurio, sustancia que representaba un riesgo para la salud y el medio ambiente.

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FGR