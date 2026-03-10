Harfuch: Van más de 46 mil detenidos en gobierno de Presidenta Sheinbaum

En lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de 46 mil personas han sido detenidas y dos mil laboratorios han sido desmantelados, como algunos de los resultados de la estrategia puesta en marcha junto a las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Esta colaboración, acompañada de un uso más eficiente de la inteligencia y de las capacidades de investigación, como por ejemplo la consolidación del Sistema Nacional de Inteligencia, así como el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales, permiten hoy generar información que nos permita detener a los generadores de violencia, así como aseguramientos de droga, armas de fuego y detenidos que ya no estarán en nuestras calles”, destacó Omar García Harfuch en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De octubre de 2024 a febrero de 2026 han detenido a 46 mil 400 personas y se han asegurado 24 mil armas, 346 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 318 laboratorios clandestinos usados para la producción de metanfetaminas.

Entre las operaciones realizadas en el último mes, destacó la operación Bacanora, en Baja California, Sonora y Sinaloa, que derivó en la detención de 12 miembros de la célula criminal ‘Los Rusos’, que operaban para ‘Los Mayos’.

Omar García Harfuch. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, echada a andar desde julio de 2025, se han recibido 161 mil 112 llamadas atendidas, de las que 88.7 por ciento fueron extorsiones no consumadas, mientras que en 11.3 por ciento los criminales consiguieron su objetivo.

A partir de las investigaciones realizadas en este rubro, se abrieron cinco mil 888 carpetas de investigación por parte de las fiscalías.

Esto ha derivado en que 907 personas fueran arrestadas en 24 entidades, entre las que destacó la detención de Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’, quien es identificado como integrante de una célula delictiva que opera en Michoacán para extorsionar a productores de aguacate y limón.

Como parte del balance se precisó que 93 reos en cárceles mexicanas y que eran considerados de alta peligrosidad, fueron trasladados a Estados Unidos.

También destacó que en el último mes la Secretaría de Marina aseguró un semisumergible que transportaba más de 32 toneladas de cocaína y detuvo a tres tripulantes de origen extranjero.

