Líderes sindicales reconocen avances laborales, pero ‘lucha no ha concluido’; piden reforma fiscal

A pesar del reconocimiento de avances en materia laboral, líderes sindicales en México remarcaron que la lucha por alcanzar derechos aún pendientes, marco en el cual se hizo un exhorto a la Federación para emitir una reforma fiscal que beneficie la percepción salarial.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo en donde se realizó la conferencia presidencial de este viernes, dirigentes de agrupaciones de trabajadores extendieron reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las reformas e implementación de políticas para mejorar las condiciones de trabajadores, no sin antes exponer que hay demandas que no han tenido alguna resolución.

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, expuso la necesidad de intercambiar “dos o tres ideas” para que la agenda del movimiento sindical las considere y se les dé una ruta a seguir.

Aunque dijo reconocer que desde la llegada del movimiento de la 4T al gobierno se avanzó en las mejoras salariales, la eliminación de la subcontratación o las mejoras en las prestaciones básicas, se mentiría si se considera que con esto ya quedaron cubiertas las demandas laborales.

“Sin duda que hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido este homenaje o esta lucha”, dijo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, sugirió al Gobierno acompañar la reforma de reducción a la jornada laboral con un cambio a las normas fiscales, de manera que los pagos de horas extras, aguinaldo y otras prestaciones no estén sujetas a la retención por impuestos.

“Sin embargo, señora Presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos. Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos y, créame, que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, declaró.

Al manifestar un reconocimiento a la mandataria federal por la conducción de la política exterior, comentó que se debe trabajar por mejorar la autonomía en la producción de bienes y servicios para mejorar la tranquilidad del país respecto al exterior.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también comentó que “la lucha sigue”, porque hay prácticas como la explotación, que continúan.

“La explotación, la discriminación y la violación a los derechos laborales desafortunadamente aún persiste en todo el orbe”, declaró.

Por ello, consideró que persiste el reto de abrir mejores ofertas laborales y que las condiciones laborales avancen, en lo cual se dijo confiado que ocurrirá.

“Hoy, el gran desafío es continuar evitando el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial y la apertura de más y mejores empleos. Construir un nuevo sistema de pensiones para las y los trabajadores al servicio del Estado con viabilidad jurídica y presupuestaria de largo plazo. Esto es posible porque hoy el Estado actúa como garante de derechos y no como representante de intereses privados”, dijo.

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional Minero, consideró que el reto ahora se observa hacia el exterior, ya que dentro del país se alcanzaron mejoras y compromisos benéficos para el sector.

“Hoy puedo decir con toda seguridad que estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto. Un reto que desde el exterior, desde el interior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar como siempre pero hemos hecho la historia de nuestro país”, dijo.

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FGR