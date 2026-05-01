CSP ratifica con firma reducción de jornada laboral, aumento salarial a trabajadores del Estado y certificado agrícola

Evento de este 1 de mayo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el marco del Día del Trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concretó la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, así como un aumento salarial a los trabajadores del Estado y la emisión de un certificado a trabajadores agrícolas.

La firma, junto a líderes de organizaciones sindicales, se llevó a cabo dentro del Centro Cultural del México Contemporáneo, desde donde se ratificó el Acuerdo Constitucional de la disminución paulatina de la jornada de 40 horas, así como la emisión de un certificado para que los trabajadores agrícolas cuenten con la capacitación con fines de exportación de sus productos.

También fue la firma del decreto para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen, al menos, el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación.

Después de realizar un repaso sobre las reformas laborales que han llevado a los aumentos salariales, la eliminación del outsourcing, la construcción de viviendas en todo el país, la mandataria enfatizó que se mantendrán los esfuerzos por mejorar las condiciones en las y los trabajadores mexicanos y aseguró que la primavera laboral que, asegura existe en México, se mantendrá.

Como parte de ello adelantó que el próximo lunes se anunciará una serie de medidas drásticas para promover aún más la inversión privada en el territorio nacional.

“Vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México. El lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión privada. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va ningún día”, dijo.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social realizó una crítica al periodo de gobierno neoliberal que llevó al país a los indicadores más bajos en la región.

Destacó que, una vez que el movimiento de la 4T llegó al gobierno, ese contexto se revirtió con aumentos salariales que hacen que la población pueda tener garantías de acceder a la canasta básica, a lo cual sumó las acciones para atender demandas de justicia en el sector obrero, como rescates de mineros.

Aseguró que se combatieron otras adversidades laborales como la prohibición del outsourcing, lo que a su vez llevó a un incremento de 150 por ciento en el reparto de utilidades entre los trabajadores.

De allí también resaltó la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza.

Otros avances expuestos son el de la incorporación de trabajadores por aplicación como afiliados al Seguro Social; también, la reducción paulatina de la jornada laboral de 48 a 40 horas, con lo cual se espera beneficiar a 14 millones de personas.