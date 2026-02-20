Suman más de 4 mil detenidos en Guanajuato, destaca Omar García Harfuch

Durante los 16 meses que han transcurrido del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de cuatro mil personas, vinculadas a acciones criminales en Guanajuato, han sido detenidas.

El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch destacó que atender los índices de violencia en esta entidad se enmarcó como una de las prioridades del Gobierno Federal.

“Desde el inicio de la administración, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se estableció que Guanajuato sería una prioridad en la estrategia nacional de seguridad.

El trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”, sostuvo.

Omar García Harfuch expuso que en lo que va del sexenio, 4400 personas detenidas se aseguraron más de 5 toneladas de droga, que también incluye fentanilo; más de 6 mil 400 armas de fuego y se desmanteló un laboratorio de drogas.

Omar García Harfuch subrayó que desde febrero se ordenó el operativo específico para reforzar la seguridad en la entidad, de manera que el enfoque fue la detención de generadores de violencia que lideran células delincuenciales.

“Es muy notorio que con la detención de estos sujetos en estas operaciones que se hicieron en tres estados, desde esa fecha se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65% con respecto a febrero del 2025. Por supuesto, las operaciones han continuado”, recalcó Omar García Harfuch.

Resaltó el operativo llevado a cabo desde marzo, para hacer un despliegue en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, que llevó a la captura de nueve integrantes de un grupo criminal vinculado a la delincuencia organizada.

Entre los detenidos destacan José Francisco ‘N’, alias Alfa 1, líder de esta célula delictiva responsable del ataque a un bar también en Querétaro y ordenar agresiones a grupos rivales y autoridades.

Otra operación destacada fue la relativa a la masacre en un campo de fútbol en Salamanca, en la cual aseguró que se desplegaron equipos de manera inmediata.

Derivado de las investigaciones, también se encontró al autor material del ataque: Moises ‘N’. Al continuar con las indagatorias se consiguió dar con otros 4 responsables, de los cuales dos participaron en la agresión para facilitar la huida de los agresores.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, destacó la detención de 16 personas de las cuales siete eran objetivos prioritarios.

