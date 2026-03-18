Cae ‘Aurora’, presunto integrante del CJNG; le aseguran un arma, droga y un vehículo

Autoridades federales y estatales detuvieron en Uruapan, a Rafael “N”, alias “Aurora”, identificado como presunto integrante de un grupo criminal generador de violencia en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió la mañana del pasado 17 de marzo durante un operativo en la colonia Rosa de Castilla, donde elementos de la Guardia Civil y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México le aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos, cinco dosis de droga y un vehículo .

En Uruapan, Michoacán, resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, fue detenido Rafael “N”, alias “Aurora”, integrante de un grupo criminal, a quien se le relaciona con delitos contra la… pic.twitter.com/tKNaj0Maaz — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 18, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rafael “N” está relacionado con diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud.

Reportes extraoficiales señalan que el detenido sería presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene presencia en Michoacán, donde “ha intentado establecer un mayor control”, de acuerdo con un análisis publicado por InSight Crime.

Tras su detención, Rafael “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el municipio de Zamora, mientras se define su situación jurídica.

Distribución del CJNG en la República Mexicana. ı Foto: Especial

En otras noticias de Uruapan, el pasado 11 de marzo la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, informó la detención de tres hombres presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo y un ataque armado.

En su cuenta de Facebook, la alcaldesa detalló que elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la SSPC, lograron las capturas tras atender un reporte al C5i sobre una agresión que dejó a una persona lesionada .

“De inmediato, se activó un dispositivo de búsqueda y localización con base en las características de los agresores. Minutos más tarde, el personal policial detectó a tres masculinos a los cuales les aseguró droga y un arma de fuego”, señaló la edil.

Precisó que se trata de una pistola calibre 9 milímetros de la marca Taurus, así como 54 envoltorios de plástico con aparente cristal y con etiquetas alusivas a un grupo criminal. Además, fue asegurada una motocicleta de la marca Italika, presuntamente utilizada para facilitar la huida durante ataques armados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr