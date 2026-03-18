César Chávez, luchador de derechos civiles, es acusado de abusar sexualmente de menores y mujeres

César Chávez, figura de la lucha por los derechos civiles y figura clave para los hispanos y los trabajadores en Estados Unidos, abusó sexualmente y violó a menores y mujeres durante años, según una investigación publicada este miércoles por The New York Times.

Entre las víctimas que han relatado los abusos de César Chávez está Dolores Huerta, figura también icónica en el movimiento y junto a César Chávez cofundadora del Sindicato Unión de Campesinos y madre del lema “Sí se puede”, ‘que por primera vez ha denunciado públicamente que la violó.

En tanto, la unión de campesinos United Farm Workers señaló que los relatos revelados son “estremecedoras”, “perturbadoras”, “devastadoras” e “indefendibles”.

Informó que cancelará todos los actos previstos para el Día César Chávez, que cada año se celebra en 31 de marzo, su cumpleaños, y que en California es fiesta estatal.

Cancelaciones similares y muestras de indignación están llegando en cascada en todo el país.

La investigación The New York Times recoge varias acusaciones de mujeres, ya adultas, que callaron los abusos que sufrieron de menores durante décadas, por vergüenza, pero también por miedo a alzar la voz contra César Chávez que se ha convertido en un ícono histórico de la comunidad latina en Estados Unidos.

Dudaron, incluso, si debían contarlas en un momento en el que los latinos están siendo perseguidos por el Gobierno de Donald Trump y su maquinaria de deportaciones masivas.

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FGR