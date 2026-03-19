Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 19 de marzo

La autopista México-Puebla mantiene afectaciones a la circulación este jueves 19 de marzo de 2026, debido a los trabajos de infraestructura que se realizan en el oriente del Estado de México como parte de proyectos de movilidad.

De acuerdo con información de autoridades carreteras, estas obras forman parte del desarrollo del Trolebús Chalco–Santa Martha, por lo que se prevé tránsito lento, reducción de carriles y posibles desvíos parciales en distintos puntos de esta importante vía.

¿Está abierta la autopista México - Puebla HOY lunes 17 de febrero? ı Foto: Flickr

Continúan obras y desvíos en la autopista

Según el comunicado oficial, del 17 de marzo al 30 de abril de 2026 se llevan a cabo trabajos de mejora del kilómetro 17 al 22 de la autopista México-Puebla, en ambos sentidos.

Las labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), contemplan desvíos parciales en carriles centrales, lo que puede afectar la circulación durante varios periodos del día.

Horarios de afectación

Las autoridades informaron que los trabajos se realizan de lunes a viernes en los siguientes horarios:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, los automovilistas podrían encontrar reducción de carriles, tráfico intenso o circulación intermitente, especialmente en la zona de obras.

Comunicado Capufe ı Foto: X: @CAPUFE

¿Hay bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se han confirmado bloqueos o cierres totales programados para este 19 de marzo, sin embargo, autoridades no descartan que puedan presentarse incidentes viales, manifestaciones o carga vehicular elevada, lo que podría generar complicaciones en la circulación.

Tramos con mayor carga vehicular

Además de las obras, estos son los puntos donde frecuentemente se registra tráfico o afectaciones en la autopista México-Puebla:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Tramo de Río Frío

Acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, autoridades recomiendan a quienes circulan por la autopista:

Anticipar tiempos de traslado

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar los límites de velocidad y señalización

Considerar rutas alternas en caso de tráfico intenso

La autopista México-Puebla es una de las más transitadas del país, por lo que las obras en curso pueden generar afectaciones constantes durante varias semanas, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.

Para actualizaciones en tiempo real, los usuarios pueden comunicarse al 074 de Capufe o consultar sus canales oficiales.

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MSL