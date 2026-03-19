El Verde respalda a CSP; “no requiere revocación”

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, aseguró que 13 de sus 14 legisladores respaldarán el plan B de la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señal de que las fricciones recientes con la coalición gobernante quedaron atrás, aunque personalmente le recomendó a la mandataria no convocar a una consulta de revocación de mandato dado su alto nivel de aprobación.

“Nosotros ya tenemos un acuerdo con la mayoría de las senadoras y de los senadores y vamos a apoyar esta iniciativa de la Presidenta de México. Hay un respaldo total. Tenemos prácticamente coincidencias en todos los puntos”, dijo.

El Tip: La Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación alta de 75 por ciento, de acuerdo con la empresa Enkoll.

Sin embargo, el senador ofreció su opinión con relación a la posibilidad de que se active una consulta de revocación del mandato en junio de 2027: “Si me pidiera ella mi consejo —no me lo está pidiendo—, yo le diría que no es necesario hacer la revocación con una Presidenta que la mayoría de los mexicanos respalda, que es más del 70 por ciento. Pero también dejo en claro que vamos a apoyar la iniciativa”, declaró.

El Verde apoya que el mecanismo exista y pueda ejercerse en 2027 o 2028 si los ciudadanos lo solicitan con el tres por ciento de firmas del padrón electoral.

Manuel Velasco aclaró, no obstante, que en caso de activarse, la Presidenta tendría márgenes acotados: podría hablar de sus propios logros de gobierno, pero le estaría prohibido utilizar espacios en radio y televisión para promocionar candidatos o partidos.

De los 14 legisladores del Verde, 13 votarán a favor. El único en reserva es el senador Luis Armando Melgar, a quien Velasco dijo que buscará convencer, aunque respetará su decisión final: “Él habrá de tomar su definición y yo no puedo tomar una definición por él”.

Además, el legislador atribuyó el desencuentro previo, durante la discusión del plan A de la reforma electoral del Ejecutivo, a la falta de apertura del entonces presidente de la Comisión, Pablo Gómez, quien no incorporó ninguna de las propuestas del Verde en la negociación anterior.