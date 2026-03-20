Aliados tienen obligación moral de respaldar, señalan

El senador morenista Higinio Martínez durante una sesión ordinaria de la Cámara alta, en febrero de 2026

EL VICECOORDINADOR de Morena en el Senado, Higinio Martínez, aseguró que los partidos aliados respaldarán la reforma electoral impulsada por la Presidenta, aunque reconoció que su apoyo es una obligación moral, no legal ni política.

“Obligados no. Legalmente no, políticamente a veces no, pero yo pienso que éticamente, por la relación que hemos tenido, sí. Éticamente lo tienen que respaldar”, declaró.

El legislador adelantó que el llamado plan B cuenta con los votos suficientes para su aprobación, incluyendo los del PT y el PVEM: “Más que listos, ya preparados. Esa tarea la tenemos y yo la veo que va a salir bien”.

14 senadores tiene la bancada del Partido Verde

Argumentó que votar en favor de la enmienda en el Senado “es la única forma que yo veo de corresponder a lo que pasó en la Cámara de Diputados (donde el plan A no fue respaldado). En correspondencia a la relación que siempre hemos tenido, en este plan B esperamos contar con sus votos”.

Sobre la controversia en torno a la posibilidad de que la Presidenta pueda llamar al voto durante el proceso de revocación de mandato, Martínez restó importancia a las críticas, y añadió que independientemente de cualquier esfuerzo proselitista, los resultados electorales dependen del desempeño en el gobierno.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su confianza en que el PVEM y el PT respalden el plan B, como adelantaron el domingo.

“Yo nunca me adelanto a la víspera, pero tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres hicieron fe de que estarían juntos.

“Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, dijo.