Avalan diputados convocatoria para consejeros del INE

La Cámara de Diputados aprobó con 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones la convocatoria pública para el proceso de selección de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que ocuparán un periodo de nueve años.

Fueron los legisladores del PRI quienes la rechazaron por considerar que esta convocatoria se hizo al vapor, sin dar tiempo de analizar bien las fechas, plazos y requisitos.

La medida también establece las etapas del procedimiento, fechas límite, plazos improrrogables y el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación.

Los aspirantes a ocupar las plazas que dejarán los consejeros Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, deberán inscribirse a partir del próximo lunes 23 y hasta el 27 de marzo.

El Tip: La presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán, firmó y envió anoche a los poderes Ejecutivo y Judicial el acuerdo aprobado por el pleno.

Entre el 30 de marzo y el 17 de abril se llevará a cabo la evaluación de los aspirantes, de donde saldrán las listas que el Consejo Técnico de Evaluación deberá remitir a la Junta de Coordinación Política (Jucupo) para impulsar la construcción de los acuerdos y proceder a su elección.

El pleno votará sobre las designaciones a más tardar el 22 de abril de 2026. En caso de no alcanzarse la mayoría calificada, se realizará insaculación de las listas el 28 de abril o, de ser necesario, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la designación mediante insaculación.

El Comité estará integrado por cinco personas: dos designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Junta de Coordinación Política, cumpliendo criterios de imparcialidad, legalidad, objetividad y profesionalismo.

Ninguno de sus integrantes podrá haber ocupado cargos de elección popular, direcciones partidistas recientes ni tener antecedentes penales.

“Vamos a dar cinco días para que se registren y luego viene todo un proceso de evaluación, y luego la elección. Estamos a tiempo, tenemos como un mes y fracción, no hay problema, vamos a estar a tiempo para renovar los órganos electorales”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena.