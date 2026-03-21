Destaca CSP impulso a pagos sin uso de efectivo

Tras su participación dentro de la 89 Convención Bancaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo con la banca para avanzar en la digitalización de pagos en el país, a fin de disminuir la circulación de efectivo, así como para aumentar los créditos en beneficio de pequeñas y medianas empresas (Pymes) dentro del territorio nacional.

Desde su conferencia matutina ofrecida desde el estado de Quintana Roo, sede del encuentro más reciente de la convención de la bancaria, la mandataria calificó como importante la serie de acuerdos presentados desde este jueves.

Entre ellos, el impulso de las herramientas como Codi y Dimo para facilitar el pago por medio de tarjetas de crédito o débito.

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“Hay un acuerdo para impulsar la modernización de esta aplicación y facilitar a través del teléfono hacer los pagos de aquellos que tienen de débito, que tienen tarjeta de crédito. Entonces, fue muy importante este acuerdo y nosotros estamos trabajando para impulsar los pagos digitales también, que tienen pues distintas ventajas, la disminución de efectivo en el país”, dijo.

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Reiteró que una de las tareas del gobierno es que las casetas del país ya operen de manera digital, para agilizar el tránsito por éstas y, al mismo tiempo, abonar a la disminución de efectivo. Lo mismo se buscará en otros puntos como gasolinerías.

Destacó que con el uso de herramientas como Codi también se abona a que la población no tenga que pagar comisión por realizar sus pagos con tarjeta.

“A través de estas aplicaciones la comisión sería cero, de tal manera que el usuario gastaría menos y no necesariamente necesitaría ser efectivo. Todo esto pues incluía un proceso de información muy grande y de acceso para que no hubiera ningún problema. Eso es lo primero, avanzar en la digitalización de la economía mexicana”, mencionó.

Respecto a los créditos a Pymes, aunque el anuncio formal hecho este jueves fue que se crecería del 38 al 45 por ciento, la mandataria afirmó en su conferencia que el incremento será hasta 48 por ciento.

“Es decir, en cuatro años avanzar en 10 por ciento facilitar los créditos a los pequeños, a los medianos negocios. Entonces, esto también es un compromiso muy importante de la banca y eso significa, pues, un acuerdo para el desarrollo del país eh y la inclusión financiera”, dijo.