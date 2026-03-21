Pese a muerte de El Mencho cártel mantiene presencia

Las letras “CJNG” que significan “Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021

A casi un mes del asesinato de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conserva capacidad operativa en distintas regiones del país, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, el funcionario federal subrayó que la estructura criminal no se desarticula con la caída de su principal dirigente.

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa, con la neutralización de su líder principal un debilitamiento a la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido, por supuesto tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, sostuvo.

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Frente a cuestionamientos sobre los recursos financieros y bienes vinculados al líder abatido, el titular de la SSPC evitó detallar avances específicos. Señaló que la información corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar las investigaciones derivadas del operativo ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

García Harfuch puntualizó que será la autoridad ministerial quien precise el alcance de los aseguramientos: “Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias se han llevado a cabo, que tengo entendido, han sido ya algunas”.

Mientras avanzan las indagatorias, el Gobierno federal reconoce que la organización criminal conserva una red activa en diversas entidades, en un escenario en el que la pérdida de liderazgo impacta la estructura, pero no elimina la operación del grupo, considerado uno de los más peligrosos en el país.