› Quemón a “aguatenientes”

Informan que, por si nadie se acordaba de ellos, la nueva Ley General de Aguas y su aplicación ya hizo que la familia del exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, volviera al centro noticioso después de que ayer, durante la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, exhibieran estos apellidos, involucrados en el uso —abuso, más bien— de unos 628 mil metros cúbicos de agua, concentrados en cinco títulos de concesión para aprovechamiento agrícola, que eran desviados para abastecer un campo de polo, incluso para comercializar el agua a través de pipas. Qué tal. Con este ejemplo expuesto, el Gobierno dejó claro, una vez más, que aquello que está escrito en la Constitución debe hacerse valer. Precisamente, en el marco de este quemón, la mandataria anunció la entrega de concesiones de agua a municipios de Baja California que antes debían pagar unos 500 millones de pesos para tener acceso al recurso. Uf.